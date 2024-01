Munich Ravens tragen Heimspiel in Nürnberg aus

Die European League of Football sucht verstärkt den Weg in große Fußballstadien: Die Munich Ravens tragen ihr Heimspiel gegen Stuttgart Surge am 22. Juni im Nürnberger Max-Morlock-Stadion aus.

Nach den Hamburg Sea Devils und den Cologne Centurions sind die Ravens das dritte ELF-Team, das in der kommenden Saison für ein Highlight-Spiel in ein großes Fußballstadion umzieht. Wie das Franchise und die Liga am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Nürnberg bekanntgaben, empfangen die Ravens am 22. Juni Vorjahresfinalist Stuttgart Surge im Max-Morlock-Stadion, in dem sonst der 1. FC Nürnberg auf Torejagd geht.

"Bereits in unserer ersten Saison hat sich gezeigt, dass wir Fans in ganz Bayern haben. Denen wollen wir gern gerecht werden. Daher haben wir uns dazu entschieden, ein Heimspiel der kommenden Saison in einem großen Stadion in Bayern auszutragen", erklärte Sebastian Stolz, General Manager der Ravens, den Grund für das "Nürnberg Game 2024". "Die Unterstützung in Nürnberg und in Franken war von der ersten Idee an großartig und wir freuen uns auf ein einzigartiges Footballfest."

Auch Dieter Hecking blickt dem Ereignis freudig entgegen. "Ich fand es schon zu meiner Zeit als Trainer sehr wichtig, dass man immer wieder über den Tellerrand blickt und schaut, ob man aus anderen Sportarten Dinge übernehmen kann. Eventuell finden wir ja Synergien, die uns beiden helfen, besser zu werden", meinte der FCN-Sportvorstand. "Zudem freut es uns, dass es gemeinsam mit dem Max-Morlock-Stadion und der Fränkischen Football Initiative gelungen ist, erstmals ein Spiel der European League of Football nach Nürnberg zu holen."

Großes Event auch in Breslau - Fällt der Zuschauerrekord?

Die Hamburg Sea Devils tragen in der neuen Saison erneut ein Heimspiel im Volksparkstadion aus, dazu laufen sie im Bremer Weserstadion und zweimal in der Spielstätte von Hannover 96 auf. Die Centurions Cologne bestreiten vier Heimspiele im Aachener Tivoli, Frankfurt Galaxy spielt einmal im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach.

Und nicht nur in Deutschland wagen ELF-Teams den Sprung in große Arenen: Wie die ELF ebenfalls am Mittwoch verkündete, tragen die Panthers Wroclaw am 26. Mai das Spiel gegen Berlin Thunder in der 44.000 Zuschauer fassenden Tarczynski-Arena aus, die im polnischen Breslau für die Fußball-EM 2012 erbaut wurde.

In der vergangenen Saison hatten 32.500 Zuschauer im Volksparkstadion das Duell zwischen den Sea Devils und dem späteren Champion Rhein Fire gesehen. Gut möglich, dass dieser Zuschauerrekord in der ELF in der kommenden Saison gebrochen wird.