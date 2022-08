Münster souverän - Zitterpartie für Titelverteidiger Rödinghausen

Preußen Münster hatte in der 1. Runde des Landespokals Westfalen leichtes Spiel, Titelverteidiger Rödinghausen dagegen musste ebenso wie Kaan-Marienborn zittern.

Joker Tübing sticht spät für Rödinghausen

In der Liga punktgleich nach vier Spieltagen mit je neun Zählern begegneten sich der SV Rödinghausen, in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde an der TSG Hoffenheim nur knapp gescheitert (0:2 n.V.) und der SV Lippstadt 08 auch in der 1. Runde des Pokals auf Augenhöhe. Nach torlosen 45 Minuten gingen die Gäste in der 51. Minute durch Ortmann in Führung, Bravo Sanchez hatte für den SVR aber nur zwei Minuten später die schnelle Antwort parat. Als sich beide Regionalligisten schon darauf eingestellt hatten, die Entscheidung vom Punkt suchen zu müssen, machte der eingewechselte Tübing mit dem 2:1 in der Nachspielzeit das Weiterkommen von Titelverteidiger Rödinghausen perfekt.

Preußen fertigen Hünsborn ab

Auch Preußen Münster steht in der nächsten Runde. Der Vorjahresfinalist zeigte sich bei Landesligist RW Hünsborn torhungrig. Nach einseitigen 90 Minuten gewann der Regionalligist, der mit drei Siegen klasse in die Saison gestartet ist, mit 13:0. Dreierpacker Wegkamp eröffnete in der 11. Minute , Kwadwo schloss den Torreigen in der 87. Minute ab. Die Preußen treffen in der 2. Runde auf Liga-Konkurrent Wattenscheid 09.

Alajbegovic-Tor reicht Kaan-Marienborn

In der 1. DFB-Pokalrunde durfte sich der 1. FC Kaan-Marienborn über das Los 1. FC Nürnberg freuen, mit einem 0:2 hatte sich der Regionalliga-West-Aufsteiger aus dem Wettbewerb aber gleich wieder verabschiedet. In der 1. Runde des Landespokals Westfalen hat sich Kaan-Marienborn wieder aufgemacht Richtung Hauptrunde. Mit einem 1:0 bei Türkspor Dortmund wurde die erste Hürde erfolgreich gemeistert. Din Alajbegovic, gegen den Club in der Schlussphase gekommen, durfte diesmal gleich zu Beginn seine Qualitäten zeigen und erzielte in der 14. Minute das Tor des Tages. Kaan-Marienborn reist in der nächsten Runde zu TuS Bövinghausen.