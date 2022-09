München steht nach Sieg gegen Bratislava schon im Achtelfinale

Der EHC Red Bull München hat seine exzellente Frühform in der Champions Hockey League unterstrichen und steht vorzeitig im Achtelfinale. Der deutsche Vizemeister siegte am Samstag gegen Slovan Bratislava mit 5:1 - ebenso wie Berlin und Wolfsburg.

Fünf Tage vor dem Saisonstart in derDEL war es für das Team von Coach Don Jackson der vierte Sieg im vierten Spiel in der Gruppe C. Ben Street (24.), Frederik Tiffels (28.), Chris DeSousa (33.), Patrick Hager (36.) und Andreas Eder (41.) erzielten die Tore für den EHC. Marcel Hascak (26.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) eröffnen die Münchner die DEL-Saison mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien.

Berlin: Boychuk mit Hattrick gegen Grenoble

Der deutsche Meister Eisbären Berlin feierte parallel ebenfalls einen Sieg und hält die Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten 16 offen. Den Hauptstädter gelang mit dem 5:2 gegen Grenoble den zweiten Dreier in der vierten Partie. Der Rückstand auf die beiden Topteams der Gruppe G, Frölunda HC und Mountfield HK, beträgt drei Punkte bei noch zwei ausstehenden Spielen.

Zach Boychuk (15., 24., 60.) gelang dabei ein Hattrick. Die weiteren Berliner Tore erzielten Marcel Noebels (4.) sowie Kevin Clark (20.). Für die Franzosen drehten Dylan Fabre (7.) und Ex-DEL-Akteur Chad Nehring (12.) die Partie im ersten Drittel kurzzeitig.

Pogge-Shutout bei klarem Grizzlys-Sieg

In der Gruppe B gelang den Grizzlys Wolfsburg ebenfalls der zweite Sieg: In Ljubljana gewannen die Niedersachsen klar mit 4:0 und stehen nach vier Partien damit auf Gruppenplatz zwei hinter dem EV Zug.

Jean-Christophe Beaudin (7.), Thomas Reichel (37.), Lucas Dumont sowie Darren Archibald (53.) erzielten die Treffer für den DEL-Klub. Keeper Justin Pogge gelang mit 31 gehaltenen Schüssen ein Shutout.