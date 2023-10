Müller, Tel, Musiala und ein verschobener Dreifachwechsel

Auch im 36. Spiel in Folge blieb der FC Bayern durch das 2:1 beim FC Kopenhagen am Dienstagabend in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen - auch dank dreier Münchner Protagonisten plus eines Unparteiischen.

Entscheidender Moment: Thomas Müller (re.) spielt kurz vor Schluss zu Mathys Tel. IMAGO/Gonzales Photo