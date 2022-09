MSV Duisburg meldet eine Fan-Mannschaft für den Spielbetrieb

Die Kreisliga C wird ab kommender Saison um einen klangvollen Namen reicher, denn der MSV Duisburg hat angekündigt, eine Mannschaft, die ausschließlich aus Fans besteht, für den Spielbetrieb zu melden.

Neues Zebra-Team: Der MSV Duisburg wird kommende Saison mit einer Fan-Mannschaft in der Kreisliga an den Start gehen. imago images/Beautiful Sports

Es ist eine Idee, die offenbar schon länger rund um den MSV Duisburg existierte. Der aktuelle Drittligist wird kommende Saison mit einer Fan-Mannschaft am Spielbetrieb des Fußballverbands Niederrhein teilnehmen. Die "Glory Amateure" werden zunächst in der Kreisliga C eingruppiert.

Auf der Internetseite des MSV erzählen die Gründer Andreas Jörißen und Christian Kern: "Die Mannschaft wird ausschließlich aus Fans des MSV bestehen. Sie sind es, die ab der nächsten Saison den Verein in den lokalen Ligen repräsentieren werden und so die Zebras auch im Amateurbereich sichtbar werden lassen."

Wichtig sei den Beiden, "dass dem MSV durch Gründung einer Fan-Mannschaft keine direkten Kosten sowie kein zusätzlicher Aufwand entstehen. So wird sich das Team selbst organisieren und sich auch finanziell selbstständig tragen." Ebenfalls stellen Jörißen und Kern klar, dass sie keine Spieler von anderen Amateurvereinen abwerben wollen, erst recht nicht mit Geld, denn: "Bei uns zählt ausschließlich das stetig schlagende, manchmal in Mitleidenschaft gezogene, aber nichtsdestotrotz ein Leben lang pumpende blau-weiße Herz in unserer Brust!"

Ihre Heimspiele werden die Meidericher auf der Anlage des MTV Union Hamborn austragen.