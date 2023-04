MSI und Finals gebucht: MAD Lions gewinnen LEC Spring Split

Die LEC hat am Wochenende einen neuen Champion gefunden. Im hochklassigen Finale des Spring Split setzten sich die MAD Lions gegen Team BDS und sicherten sich gleich zwei Qualifikationen.

Viele dürften am Sonntagabend in Berlin wohl nicht mehr daran geglaubt haben, dass der LEC Spring Split tatsächlich noch nach Spanien gehen würde. Schließlich waren die MAD Lions denkbar schlecht in das Finale gegen den schweizerischen Vertreter Team BDS gestartet: Die ersten beiden Matches des Best-of-five gingen an den Vertreter aus der Alpenrepublik.

MVP 'Chasy' führt MAD zum Reverse Sweep

Aufgeben wollte sich das Team aus Madrid aber nicht. Zu knapp war es in den ersten beiden Anläufen unterlegen, gerade im zweiten Match des Endspiels entschieden nur Nuancen über Sieg und Niederlage - weshalb der Glaube an den Reverse Sweep bei den Lions bestehen blieb.

Und tatsächlich kämpfte sich die Organisation, angeführt vom starken Toplaner und Final-MVP Dong-Hyeon 'Chasy' Kim, zurück in das Endspiel: Dem Anschluss ließ MAD umgehend den Ausgleich folgen, im finalen und entscheidenden fünften Match war das Momentum schließlich endgültig gekippt und die Lions vollendeten den Reverse Sweep zum 3:2.

Niemand hat an uns geglaubt. Dong-Hyeon 'Chasy' Kim

"Niemand hat an uns geglaubt, aber wir haben die LEC gewonnen", freute sich Kim auf Twitter, wo auch Headcoach James MacCormack seine Emotionen in Worte fasste: "Ich bin so stolz auf die Spieler wegen ihrer mentalen Kraft und auf den gesamten Staff für seine unermüdliche Hingabe." Besonders das Trainerteam um ihn herum habe "für die letzten sieben Tage abwechselnd nachts und an freien Tagen gearbeitet" und daher ein Lob verdient.

Etwas weniger analytisch verlieh indes Midlaner Yasin 'Nisqy' Dincer seiner Freude Ausdruck: "LEC Champion let's fucking go! Ich habe von Anfang an daran geglaubt", twitterte der 24-Jährige emotionsgeladen.

MSI und Finals im Blick

Die Freude des Belgiers mit türkischen Wurzeln ist nachvollziehbar, hatten die Lions den Sieg im Winter doch noch knapp verpasst. Im Endspiel hatte G2 damals das bessere Ende - nun glückte früh im Turnierverlauf die Revanche: Ein fesselndes Halbfinale im Lower Bracket ging nach Rückstand, Führungswechsel und 2:2-Ausgleich durch G2 mit 3:2 an MAD, das laut Dincer bereits nach vorne schaut: "Als nächstes kommt das MSI."

Beim MSI, in voller Länge Mid Season Invitational, handelt es sich um die erste echte Standortbestimmung mit Blick auf die Worlds. Für die Lions ist es nach 2021 die zweite Teilnahme an dem Event, das am 2. Mai beginnen wird und in einem veränderten Format gespielt wird.

In London trifft MAD dabei nicht nur möglicherweise ein weiteres Mal auf G2, sondern auch auf Größen aus anderen internationalen Topligen wie Cloud, T1 und Gen.G. Als Sieger des Spring Split sind die Lions sicher in der Bracket Stage. G2 startet als Winter-Champion derweil bereits in den Play-Ins in das Turnier und trifft dort auf LOUD.

Auch G2 bereits qualifiziert

Zusätzlich zum MSI sichert der LEC-Titel der spanischen Organisation außerdem die Teilnahme an den LEC Finals, für die Riot Games erneut zahlreiche Watchpartys in Kinos organisiert hat. Für die Endrunde qualifizieren sich die drei Sieger der Winter, Spring und Summer Splits sowie die drei Mannschaften, die es aus dem restlichen LEC-Feld auf die meisten Championship-Punkte bringen.

Auch hier steht G2 somit bereits als Konkurrent fest, den es auf dem Weg zum möglichen Titel und einer Worlds-Qualifikation zu schlagen gilt. Denn nur die ersten drei der LEC Finals sind direkt im Rennen um die Nachfolge von Sensations-Sieger DRX dabei. Nach drei Worlds-Teilnahmen in Serie und dem aktuellen Spring Split gehören die MAD Lions bei den Finals definitiv zum Favoritenkreis.