Montpellier HB holt Barça-Talent per Leihe

Der Champions-League-Gegner des THW Kiel, Montpellier HB, verpflichtet zur kommenden Saison ein Talent des FC Barcelona - per Leihe.

Djordje Cikuša wird in der kommenden Saison in Frankreich spielen. IMAGO/Gonzales Photo

Djordje Cikuša Jelicic wechselt im Sommer 2024 nach Frankreich - zu Montpellier HB. Der Spanier, der überwiegend auf der rechten Rückraum-Position zum Einsatz kommt, wird für die Saison 2024/2025 vom FC Barcelona ausgeliehen. Bei Barça hatte er jüngst seinen Vertrag bis 2027 verlängert (wir berichteten).

Der 18-jährige Linkshänder kam 2018 zum FC Barcelona. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Petar feierte er am 2. November 2023 sein Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Die beiden wurden mit 17 Jahren zu den zweitjüngsten Spielern, die ihr Debüt für Spanien gaben.

Djordje Cikuša wurde 2023 in Kroatien, dem Heimatland seines Vaters, U19-Weltmeister und 2022 in Montenegro, wo er ins All-Star-Team des Turniers gewählt wurde, Europameister. Für den FC Barcelona absolvierte er in dieser Saison bislang zwölf Spiele in der Liga Asobal (26 Tore), ein Spiel in der Champions League und zwei Spiele beim IHF Super Globe (3 Tore).

Im Viertelfinale der Champions League trifft Montpellier HB auf den THW Kiel.

Handball im Fernsehen: Champions League mit THW Kiel und SC Magdeburg im Livestream

THW Kiel mit neuen Tugenden nach Montpellier