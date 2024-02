Möglicher Nachfolger: "Dinosaurier" Klopp adelt Xabi Alonso

"Oh mein Gott": Inmitten der Spekulationen um einen Wechsel nach Liverpool hat Jürgen Klopp seine Bewunderung für Leverkusens Trainer Xabi Alonso zum Ausdruck gebracht.

Lobeshymnen sind für Xabi Alonso in den letzten Monaten fast so alltäglich geworden wie Siege mit Bayer Leverkusen. Doch die, die ihn am Freitag noch spät erreichte, wird wohl nicht so schnell verhallen. Sie kam aus seiner ehemaligen Heimat Liverpool - von Jürgen Klopp, als dessen Nachfolger Xabi Alonso gehandelt wird.

Zwar machte der scheidende Trainer der Reds deutlich, dass seine Worte damit nichts zu tun hätten und er ohnehin nicht in die Suche nach seinem Thronfolger eingebunden sei. Und doch klang das, was Klopp im Anschluss an seine Spieltagspressekonferenz englischen Medienvertretern sagte, wie ein Empfehlungsschreiben an die Klubbosse.

Für Klopp ist Xabi Alonso "herausragender" Vertreter der neuen Trainergeneration

"Xabi macht einen unglaublichen Job", schwärmte Klopp. "Wenn Sie mich vor acht Wochen" - also bevor öffentlich wurde, dass Liverpool ab Sommer einen neuen Trainer braucht - "nach ihm gefragt hätten, hätte ich auch gesagt: 'Oh mein Gott'." Der 42-jährige Spanier ist für Klopp "herausragender" Vertreter der neuen Trainergeneration. "Die Dinosaurier, wenn Sie so wollen - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, vielleicht ich -, wir werden es nicht mehr 20 Jahre lang machen. Okay, vielleicht Mourinho ..."

Xabi Alonso, zwischen 2004 und 2009 Liverpool-Profi, sei "ein ehemaliger Weltklassespieler, der auch noch aus einer Trainerfamilie stammt, was ein wenig hilft, denn er war schon ein Trainer, als er noch spielte. Der Fußball, den er spielt, wie er seine Mannschaft aufstellt, die Transfers, die er getätigt hat - das ist absolut außergewöhnlich. Ich habe lange Zeit in der Bundesliga gespielt, und es ist sehr beeindruckend. Nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch die Art und Weise, wie sie spielen", so Klopp weiter.

Klopp erinnert an das Hinspiel zwischen Bayern und Bayer

Mit Dortmund habe er zwar die Bayern auch geschlagen, doch da habe der Fokus auf gutem Verteidigen und Kontern gelegen. Leverkusen dagegen sei schon im Hinspiel (2:2) in München überlegen gewesen. "Das war wahrscheinlich die eigentliche Überraschung, wenn man bedenkt, wie kurz er dort war und dass es eine junge Mannschaft ist. Er hat diese Mannschaft super eingestellt, genau das, was sie brauchte, und das ist wirklich ein ganz besonderer Job."

Dass Leverkusen realistische Chancen auf drei Titel hat, findet Klopp "wirklich verrückt", ebenso die kurze Zeit, die Xabi Alonso benötigt habe, um der Mannschaft "seinen eigenen Stempel aufzudrücken". Die Trainerarbeit sei "außergewöhnlich".

Bei Bayer 04 hatten sie sich zuletzt optimistisch gezeigt, Xabi Alonso über den Sommer hinaus halten zu können, während der Coach selbst Fragen nach den Liverpool-Gerüchten bislang ausgewichen ist. Gut möglich, dass ihm schon bald weitere gestellt werden.