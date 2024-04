"Möge die Macht mit dir sein, Jannik": Rune stößt ATP-Post sauer auf

Holger Rune ist in Monte Carlo gegen Jannik Sinner ausgeschieden. Den Dänen ärgerte dabei die seiner Ansicht nach zuvor unzureichende Erholungspause - und ein unterstützender Kommentar der ATP für seinen Gegner.

Not amused. Holger Rune stießen in Monte Carlo gleich mehrere Umstände sauer auf. IMAGO/PanoramiC

Man kann durchaus Verständnis dafür aufbringen, dass Rune sich nach seiner knappen Viertelfinal-Niederlage beim Masters von Monte Carlo gegen Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (4:6, 7:6, 3:6) am Freitag über einen Post der ATP-Tour in den Sozialen Netzwerken echauffierte. Der Däne beklagte sich über eine Benachteiligung durch die Profi-Organisation - aus unterschiedlichen Gründen.

Donnerstag: Rune steht fünf Stunden auf dem Platz

Am Donnerstag hatte Rune zunächst sein am Vortag unterbrochenes Zweitrunden-Match gegen den Inder Sumit Nagal beenden und dann sein Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov bestreiten müssen. Insgesamt rund fünf Stunden stand der 21-Jährige auf dem Platz, alleine das Match gegen den Bulgaren dauerte 3:31 Stunden.

Nach seiner Niederlage gegen Sinner hatte die ATP am Freitagabend zu einem Clip aus dem Match, der einen spektakulären Punktgewinn von Sinner zeigte, als Star-Wars-Anleihe "Möge die Macht mit dir sein, Jannik" geschrieben. Auch dies rief Runes Unverständnis hervor und stieß ihm noch einen Tag später sauer auf.

Das soll bitte was bedeuten, ATP-Tour? Holger Rune

"Das soll bitte was bedeuten, ATP-Tour?", reagierte der 21-Jährige am Samstagmorgen bei X, vormals Twitter: "Ihr hattet mir ja ohnehin Top-Bedingungen verschafft. Am Tag vorher musste ich zweimal antreten, hatte dabei ein spätes Spiel und fast keine Erholungszeit. Und dann macht der Schiedsrichter noch entscheidende Fehler und verpasst mir eine ungerechtfertigte Verwarnung. Möge die Macht mit dir sein ... Jesus Christus!"

Rune und Sinner hatten sich über 2:42 Stunden ein packendes Match geliefert, das der Italiener in drei umkämpften Sätzen gewann. Bislang gingen alle vier Duelle der jungen Rivalen in den Entscheidungssatz, die Siegbilanz steht bei 2:2. Während der Partie hatte sich Rune mit den Fans angelegt und eine Verwarnung kassiert.