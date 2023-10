MLB-Play-offs: Kepler mit den Twins im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger

Nach 21 Jahren haben die Minnesota Twins erstmals wieder eine Meisterrunden-Serie gewonnen. Auf das Baseball-Team um den Berliner Max Kepler wartet nun der Titelverteidiger in den MLB-Play-offs.

Großer Jubel bei Max Kepler und den Minnesota Twins. Das MLB-Team aus Minneapolis hat sich in der Nacht auf Donnerstag mit einem 2:0-Sieg über die Toronto Blue Jays mit 2:0 in der Wildcard-Runde durchgesetzt und ein Entscheidungsspiel in der Best-of-Three-Runde verhindert. Der 30-jährige Right Fielder Kepler steht damit erstmals in seiner Karriere in einem Viertelfinale der MLB-Play-offs.

Der Berliner, der seit 2015 für die Twins in der Major League Baseball spielt, sorgte für den zweiten Punkt seines Teams, das am Dienstag gegen die Tampa Bay Rays mit einem 3:1 seinen ersten Sieg nach 18 Play-off-Niederlagen in Folge feierte. Neben Minnesota kamen die Texas Rangers, die Philadelphia Phillies und die Arizona Diamondbacks in der Wildcard-Runde weiter. Alle vier Duelle endeten 2:0.

Die Regular Season hatten die Twins mit 87 Siegen (75 Niederlagen) abgeschlossen und sich die Krone der AL Central aufgesetzt. Kepler schloss die Regular Season nach 130 Einsätzen mit 24 Home Runs sowie 66 RBI (jeweils Top-Werte bei den Twins) ab und brachte 72 Runs ins Ziel (Erfolgsquote .260).

Gegner Houston Astros träumt von der Titelverteidigung

Der Lauf des Teams aus Minnesota geht somit weiter, erstmals seit 2002 entschied man in der Meisterrunde eine Serie für sich. Allerdings wartet nun in der Runde der besten Acht ein harter Brocken. Im Viertelfinale bekommt man es mit dem Titelverteidiger - World-Series-Sieger Houston Astros - zu tun. Das Team aus Texas gewann die West Division der American League und hatte sich für die Wildcard-Runde ein Freilos erspielt. Fünfmal zog man in den vergangenen sieben Jahren in die World Serie ein, 2017 und 2022 gelang in dieser Zeitspanne der Titel.

In Minnesota überwiegt jedoch die Zuversicht nach dem ersten Play-Off-Erfolg seit 2002. LaTroy Hawkins, Teil des damaligen Teams, äußerte seine Begeisterung. "Ich freue mich einfach für diese Gruppe. Das ist jetzt ein anderes Team", so der 50-jährige US-Amerikaner, der erklärte: "Dieses Team ist um das Pitchen herum aufgebaut - und wie wir wissen, gewinnt das Pitchen Meisterschaften. Pitchen und Verteidigung."

Kepler hob ebenfalls die Leistungen der Pitcher hervor: "Ich habe in meiner Karriere noch nie so ein Pitching-Team gesehen. Es gibt mir die größte Hoffnung, dass es so weitergeht. Ohne sie wären wir nicht hier." Hawkins zeigte sich derweil "einfach gespannt, was die Zukunft bringt. Sie sind noch nicht fertig." Das Viertelfinale im Best-of-Five-Modus steigt ab Samstag (Ortszeit).