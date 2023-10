MLB-Play-offs: Kepler hofft auf Wildcard-Sieg gegen Blue Jays

Mit einem 8:1 im 162. und letzten Hauptrundenspiel bei den Arizona Diamondbacks haben sich die Houston Astros ein Freilos für den Play-off-Auftakt in der Major League Baseball erkämpft. Der Deutsche Max Kepler darf ebenfalls vom Titel träumen.

Mit den Twins gut in Schuss: Max Kepler. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Houston Astros starten als Titelverteidiger in die MLB-Play-offs und können sich zunächst einmal zurücklehnen. Ein 8:1 bei den Arizona Diamondbacks bescherte den Texanern eine Bilanz von 90:72-Siegen und damit den Division-Titel in der American League Central. Gleichauf und doch dahinter: der Bundesstaat-Rivale Texas Rangers (0:1 in Seattle), den die Astros mit vier Siegen am Stück aufgrund des Direktvergleichs noch abfangen konnten. Und damit ein Freilos zum Auftakt in die Crunchtime dieser Saison genießen.

Die Rangers müssen in der Wildcard-Serie (Modus "best of three") ab Dienstag gegen die Tampa Bay Rays ran, die in der AL East mit 99:63 Zweiter hinter den Baltimore Orioles wurden (101:61).

Houston steht bereits im Viertelfinale, das gilt auch für die Orioles, die Atlanta Braves (1. der National League East, 104:58) und die Los Angeles Dodgers (1. NL West, 100:62).

Twins müssen Blue Jays ausschalten

Die Astros wissen bereits, dass sie in der Runde der besten Acht auf den Sieger des Wildcard-Duells zwischen den Toronto Blue Jays und den Minnesota Twins treffen werden. Die Twins, bei denen Right Fielder Max Kepler (30) unter Vertrag steht, holten sich mit 87 Siegen bei 75 Niederlagen die Krone in der AL Central. Ab Dienstag sind sie aufgrund des Division-Titels in den maximal möglichen drei Partien jeweils Gastgeber für Toronto.

Der Berliner Kepler schloss die Regular Season nach 130 Einsätzen mit 24 Home Runs sowie 66 RBI (jeweils Top-Werte bei den Twins) ab und brachte 72 Runs ins Ziel (Erfolgsquote .260).

Houston indes kann zum fünften Mal in sieben Jahren in die World Series einziehen, es winkt der dritte Titel in dieser Zeitspanne nach 2017 und 2022.