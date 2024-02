Mit zehn Bundesliga-Spielern: Schweden nominiert Aufgebot für März-Lehrgang

Die schwedische Handball-Nationalmannschaft absolviert Mitte März einen Lehrgang in Göteborg. Für dieses erste Treffen nach der EM wurden zehn Bundesliga-Spieler nominiert.

Nach der Bronzemedaille bei der Handball-EM in Deutschland treffen sich die Schweden in Göteborg für einen sechstägigen Lehrgang. "Die Spieler befinden sich in der wichtigsten Phase der Saison in ihren Vereinsmannschaften und statt auf Spiele können wir uns auf ein gutes Training und die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele konzentrieren", sagt Nationaltrainer Glenn Solberg.

Die Europameisterschaft im Januar war das fünfte Turnier mit Glenn Solberg als Nationaltrainer und auch das fünfte in Folge, bei dem Schweden unter den ersten fünf landete. Die Leistungen bei der EM haben dazu geführt, dass die Skandinavier direkt für die Olympischen Spiele in Frankreich in diesem Sommer und für die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Kroatien Anfang nächsten Jahres qualifiziert sind.

Wenn Mitte März zwölf Länder um die letzten sechs Olympia-Tickets kämpfen, hat Schweden die Möglichkeit, mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele zu beginnen. Der aktuelle Kader ist fast identisch mit dem der Europameisterschaft. Daniel Pettersson fehlt verletzt und Valter Chrintz sowie Andreas Flodman wurden deshalb nominiert.

Außerdem erhalten zwei Entwicklungsspieler die Chance, in den ersten Tagen mit der Nationalmannschaft zu trainieren: Kasper Palmar (Jahrgang 2003), Rechtsaußen von Ystads IF, und Nikola Roganovic (Jahrgang 2006), Linksaußen von Eskilstuna Guif.

Kader Schweden

Torhüter:

Andreas Palicka, Paris Saint-Germain, 157 Länderspiele/16 Tor

Tobias Thulin, GOG, 58/0

Simon Möller, IK Sävehof, 4/0

Linksaußen:

Hampus Wanne, FC Barcelona, 94/383

Lucas Pellas, Montpellier HB, 69/216

Kreisläufer:

Andreas Nilsson, Telekom Veszprem, 153/350

Max Darj, Füchse Berlin, 119/143

Oscar Bergendahl, SC Magdeburg, 54/83

Rechtsaußen:

Valter Chrintz, Füchse Berlin, 35/61

Sebastian Karlsson, Montpellier HB, 13/40

Andreas Flodman, Frisch auf Göppingen, 3/6

Rückraum links:

Jonathan Carlsbogård, FC Barcelona, 67/131

Eric Johansson, THW Kiel, 37/99

Karl Wallinius, THW Kiel, 27/25

Rückraum Mitte:

Jim Gottfridsson, SG Flensburg-Handewitt, 153/488

Felix Claar, SC Magdeburg, 72/190

Jonathan Edvardsson, TSV Hannover-Burgdorf, 20/8

Rückraum rechts:

Albin Lagergren, SC Magdeburg, 109/320

Lukas Sandell, Telekom Veszprem, 56/131