Mit Weltrekord-Versuch: Heute in einem Jahr startet die Heim-EM 2024

In 365 Tagen startet die Handball-EM 2024 in Deutschland. Der DHB hat dabei nicht nur sportlich Großes vor - und würde das Heim-Turnier gerne mit einem Knall beginnen.

Vom 10. Januar bis 28. Januar 2024 findet in Deutschland die Handball-EM statt. Es ist der Startschuss für ein einzigartiges Sportjahr, in dem auch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) steigen wird. Beim Handball ist es die allererste Ausgabe einer Europameisterschaft, die mit 24 Mannschaften in nur einem Land ausgetragen wird. Zudem ist es die erste Männer-EM überhaupt in Deutschland.

Den 10. Januar 2024 möchte der DHB nutzen, um mit einem möglichst großen Knall in die EM zu starten. Nicht viel weniger als ein Weltrekord-Versuch soll es sein, wenn der Europameister von 2016 das Heim-Turnier eröffnet. Geplant ist ein Eröffnungsspiel vor 50.000 Fans im Düsseldorfer Stadion, der Merkur Spiel-Arena.

Deutschland ist als Gastgebernation bereits für das Turnier qualifiziert und muss deswegen nicht an der EM-Qualifikation teilnehmen. Stattdessen misst sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason im EHF Euro Cup mit den drei anderen Nationalmannschaften, die ihr EM-Ticket für Deutschland schon in der Tasche haben. Sprich Titelverteidiger Schweden sowie Spanien (EM-Zweiter von 2022) und Dänemark (EM-Dritter von 2022).

Sein Auftaktspiel gegen Schweden verlor Deutschland trotz zwölf Treffern von Kapitän Johannes Golla im vergangenen Oktober mit 33:37 gegen Schweden, zwei Tage später folgte die denkbar knappe Niederlage in Spanien (31:32). Im März 2023 folgen die beiden Vergleiche mit Weltmeister Dänemark, ehe die Rückspiele gegen Schweden und Spanien anstehen.

Vier Teams sind bereits qualifiziert, 32 weitere Nationen kämpfen dementsprechend um die verbleibenden 20 Turnierplätze. Die 24 Teilnehmer werden spätestens im April 2023 feststehen. Im Anschluss daran findet im Mai 2023 die Auslosung der einzelnen Turniergruppen statt.

DHB-Team in Düsseldorf, Berlin und Köln

Die DHB-Auswahl wird nach dem rekordverdächtigen Eröffnungsspiel in Düsseldorf die restliche Vorrunde in Berlin bestreiten, ehe es bei entsprechender sportlicher Qualifikation für die Haupt- und Finalrunde nach Köln ginge.

Die Schweden sind bereits für die Vorrunde in Mannheim gesetzt, die Dänen in München. Falls qualifiziert, wird Kroatien ebenfalls in Mannheim und Island ebenfalls in München spielen. Zweiter Hauptrundenspielort neben Köln ist Hamburg.

Die sechs EM-Spielorte auf einen Blick:

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (Kapazität: 50.000) - Eröffnungsspieltag

Mannheim, SAP Arena (Kapazität: 13.200) - Vorrunde

München, Olympiahalle (Kapazität: 12.000) - Vorrunde

Berlin, Mercedes-Benz Arena (Kapazität: 14.800) - Vorrunde mit deutscher Beteiligung

Hamburg, Barclays Arena (Kapazität: 13.300) - Hauptrunde

Köln, LANXESS arena (Kapazität: 19.750) - Haupt- und Finalrunde