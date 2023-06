Mit Stoppbällen entnervt: Zverev ist Bublik im Halbfinale nicht gewachsen

Alexander Zverev hat das Endspiel von Halle deutlich verpasst. Gegen den Kasachen Alexander Bublik war kein Kraut gewachsen - 3:6, 5:7. Das zweite Halbfinale bestreiten Andrey Rublev und Roberto Bautista-Agut.

Bublik leistete sich kaum Fehler, auf den Aufschlag (14:9 Asse) konnte sich der 26-Jährige in den entscheidenden Situationen stets verlassen. Nach einem frühen Break im ersten Durchgang musste Zverev im zweiten Satz beim Stand von 5:5 erneut seinen Service abgeben.

Immer wieder brachte die Nummer 48 der Welt Zverev mit Stoppbällen aus dem Konzept, der Deutsche leistete sich dabei hingegen immer wieder vermeidbare Fehler. Nach 1:27 Stunden verwandelte Bublik mit einem starken Aufschlag durch die Mitte seinen ersten Matchball. Sein Gegner wird zwischen Andrey Rublev (Russland) und dem Spanier Roberto Bautista-Agut ermittelt.

Damit wartet Zverev weiter auf seinen ersten Titel beim deutschen Rasen-Klassiker. 2016 und 2017 hatte er in Halle jeweils im Endspiel verloren. Ab 3. Juli ist der Hamburger in Wimbledon gefordert. Bei den French Open und beim ATP-Event in Genf war Zverev ebenfalls jeweils im Halbfinale ausgeschieden.