Mit sieben Toren aus der Krise: Eisbären siegen in Köln - Bietigheims dritter Sieg in Folge

Als Meister vor dem Spieltag Drittletzter im Klassement, zuletzt eine Niederlage gegen das damalige Schlusslicht Bietigheim - mit sieben Toren haben sich die Eisbären Berlin am Sonntag in Köln den Frust von der Seele geschossen.

Die Eisbären Berlin kommt in der DEL langsam in Fahrt. Die Titelverteidiger gewann am Sonntag am Ende deutlich mit 7:3 bei den Kölner Haien. Für die Berliner war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen, Köln kassierte die erste Niederlage nach zwei Siegen in Folge.



Julian Melchiori (7.) und Neuzugang Alexandre Grenier (9.) brachten die Berliner per Doppelschlag in Führung. Nach dem Kölner Anschlusstreffer durch Max Kammerer (17.) konterten Marcel Noebels (19., 31.) mit einem Doppelpack sowie Matthew White (39.). Durch David McIntyre (46.) und Nick Bailen (52.) kam Köln noch einmal heran, ehe Grenier (58.) mit seinem zweiten Treffer sowie Giovanni Fiore (60.) die Partie endgültig entschieden.

Bei den Eisbären kam Nationalspieler Leo Pföderl nach langwieriger Verletzung zu seinem ersten Saisoneinsatz und verbuchte einen Assist.

Bietigheim zieht mit Straubing gleich

Auch die Bietigheim Steelers setzten ihren jüngsten Aufwärtstrend fort und feierten dank eines 4:1 gegen CHL-Achtelfinalist Straubing Tigers den bereits dritten Sieg in Folge. Chris Wilkie (13., 59.) mit zwei Treffern, C.J. Stretch (26.) und Constantin Braun (36.) sorgten für einen klaren Erfolg, nachdem Mark Zengerle (7.) noch die Führung für die Niederbayern erzielt hatte.

Bietigheim zog damit an Punkten (12) mit den Straubingern gleich, die allerdings bislang eine Partie weniger absolvierten als die Steelers.