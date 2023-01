Mit Rekordsieg zur Titelverteidigung: Georgia gewinnt erneut College-Meisterschaft

#39: NFL Preview - Der heiße Kampf um die letzten Playoff-Plätze!

Es ist CRUNCH TIME in der NFL. Woche 18 steht vor der Tür! Wer schafft auf den letzten Drücker noch den Sprung in die Playoffs? Bereits Samstagnacht kommt es zum Showdown um die Divisions-Krone zwischen Jaguars und Titans. Am Sonntag streiten sich Patriots, Dolphins und Steelers um das finale Playoff-Ticket in der AFC. Und: Wie gehen die Buffalo Bills mit dem Drama um ihren Spieler Damar Hamlin um? Die NFC wird zu später Stunde entschieden. Legen die Seahawks gegen die Rams vor? Geben die Lions bei den Packers noch Vollgas, selbst wenn sie keine Chance mehr auf die Wild Card haben sollten? Diese Fragen beantworten euch Kucze, Detti und Grille. Die nächste Folge „Icing the kicker” gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire