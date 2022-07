Mit Kaufoption: Schalke verleiht Bozdogan nach Utrecht

Schalke 04 hat Can Bozdogan an den FC Utrecht verliehen. Der niederländische Erstligist sicherte sich außerdem eine Kaufoption.

Vergangene Saison bei Besiktas, künftig für Utrecht am Ball: Schalkes Can Bozdogan. IMAGO/RHR-Foto

Bozdogan wird in der kommenden Saison in der niederländischen Eredivisie an den Start gehen. Der FC Utrecht sicherte sich die Dienste des gebürtigen Kölners für eine Saison. Der FC Schalke 04 erhält dafür eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro. Nach Ablauf der Leihe haben die Niederländer außerdem eine Kaufoption, die sich auf zwei Millionen Euro beläuft. Vertraglich ist Bozdogan noch bis 2024 an die Knappen gebunden.

Can hat dort bessere Chancen auf Einsatzzeiten und wir konnten unseren Kader um eine Position verkleinern. Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder

"Auf seiner Position ist die Konkurrenz in unserem Kader sehr groß, sodass es für Can schwierig geworden wäre, auf viele Spielminuten zu kommen. Das haben wir von Anfang an offen und transparent mit ihm kommuniziert", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung des Bundesliga-Aufsteigers zitiert. "Deshalb ist der Wechsel zum FC Utrecht für beide Seiten sinnvoll: Can hat dort bessere Chancen auf Einsatzzeiten und wir konnten unseren Kader um eine Position verkleinern."

In Utrecht freuen sich die Verantwortlichen auf einen "talentierten linken Mittelfeldspieler mit einem guten Schuss", wie der Technische Direktor Jordy Zuidam erklärt. Bozdogan sei "ein dynamischer Spieler, der sehr technisch ist und auch viel Energie in sein Spiel steckt. Trotz seines jungen Alters sammelte er bereits Erfahrungen in ausländischen Top-Wettbewerben und war bereits in der Champions League aktiv."

Bozdogan kam im Sommer 2019 von den A-Junioren des 1. FC Köln zur U 19 der Schalker. Im Finale der Saison 2019/20 wurde er dreimal in der Bundesliga eingesetzt, in der Folge-Spielzeit kamen 14 weitere Bundesliga-Einsätze dazu. Nach dem Schalker Abstieg in die 2. Liga wurde der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler an Besiktas Istanbul verliehen. Dort bestritt er 27 Pflichtspiele, erzielte ein Tor und gab eine Vorlage. Außerdem gewann er mit den schwarzen Adlern den türkischen Supercup. Viermal wurde er außerdem in der Champions League eingesetzt.