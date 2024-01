Mit Ex-PSG-Star: Die 5 besten ablösefreien Spieler im Football Manager 2024

Im Football Manager 2024 sind einige ehemalige Top-Stars auf Vereinssuche. Wir stellen die fünf besten ablösefreien Spieler der Fußball-Simulation vor.

Die Transferkasse ist weitestgehend leer, aber es wird dringend Verstärkung benötigt? Eine Möglichkeit ist, auf vereinslose Spieler zurückzugreifen. Im Football Manager 2024 sind zu Beginn einer Karriere einige ehemalige Top-Stars verfügbar, die immense Qualität mitbringen. Ein kleiner Haken: Für Angriffspressing eignen sich die Akteure eher weniger.

José Campana - Der kreative Sechser

Vor genau zehn Jahren spielte José Campana für den 1. FC Nürnberg, kam dort in zehn Partien auf ein Tor und einen Assist. Aktuell ist der Spanier ohne Verein - im FM24 könnt ihr seine Suche beenden. Vor allem in der mentalen Kategorie weist Campana sehr gute Werte auf. Mit einer Ausnahme: der Aggressivität.

Das ist gerade für Verfechter des Forecheckings ärgerlich, denn bezüglich der Schnelligkeit hätte das mit kleinen Abstrichen passen können. Ansonsten überzeugt der defensive Mittelfeldspieler durch starke Technik, kann also sowohl abräumen als auch für kreative Momente sorgen.

Adrien Silva - Das "Gehirn" einer Mannschaft

2016 wurde er an der Seite von Cristiano Ronaldo mit Portugal Europameister. Sieben Jahre später ist Adrien Silva auf der Suche nach einem neuen Verein - zuletzt war der zentrale Mittelfeldspieler bei Al-Wahda Abu Dhabi unter Vertrag. Im Football Manager 24 bringt der in Frankreich geborene Portugiese in fast allen Attributen gute bis sehr gute Werte mit.

Lediglich in Sachen Geschwindigkeit kann der 34-Jährige nicht überzeugen. Lässt sich dies kompensieren, wäre Silva ein Akteur, der im Mittelfeld durch einen überlegten Spielaufbau die Strippen ziehen könnte.

Javier Pastore - Der Fußballkünstler

Auch bei Javier Pastore sind es die Geschwindigkeit, aber auch die Arbeitsrate, Aggressivität und vor allem das Stellungsspiel (3), die auf der Negativseite stehen. Wer jedoch auf einen technisch versierten Spieler setzen will, der ist beim ehemaligen Mittelfeldakteur von Paris St. Germain richtig.

Technik (19), Passen (18), erster Kontakt (18), Übersicht (18) und Flair (18) überzeugen. Fast schon schade ist hingegen, dass der fünffache französische Meister im Spiel nicht besonders mutig ist.

Sergio Asenjo - Der starke Rückhalt

Nach dem Abstieg von Real Valladolid in die zweite spanische Liga folgte ein Umbruch beim Klub. Leidtragender war auch Sergio Asenjo - die Wege von Torhüter und Verein trennten sich. Im Spiel ist der 34-Jährige ein starker Keeper, der zudem noch kommunikativ ist. Gerade das ist ein unterschätztes Attribut bei den Schlussmännern.

David de Gea - Weltklasse zum kleinen Preis

Zweimal Europa-League-Sieger, einmal englischer Meister - nur ein kleiner Auszug aus dem Trophäenkabinett von David de Gea. Im Sommer verließ der Spanier Manchester United, ist seither ohne neuen Klub. Im Football Manager besticht der 33-Jährige durch seine Reflexe (19) im Eins-gegen-eins sowie durch seine Sicherheit.

Obwohl de Gea im Spiel durchaus schnell ist, kommt er jedoch eher selten aus dem Tor. Für die Rolle "Mitspielender Torhüter" wäre er also nicht geeignet. Auch im Passspiel müssten Abstriche gemacht werden. Geht es jedoch schlicht um die Fähigkeiten auf der Linie, wäre de Gea eine großartige Wahl.