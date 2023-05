Mit eFootball und Rocket League: Die European Games bekommen eSport-Zuwachs

Erstmals finden bei den European Games auch eSport-Wettkämpfe statt. Der Haken: Die Auswahl der Disziplinen ist nicht sonderlich üppig.

Premiere bei den European Games 2023: Wie die Global Esports Federation (GEF) und die Europäischen Olympischen Komitees (EOC) bekannt gaben, wird es bei den Europaspielen erstmals eSport-Wettkämpfe geben. Allerdings erst mal "nur" zu zwei Disziplinen: eFootball und Rocket League.

Los geht es für die "European Games Esports Championships" (EGE) am 30. Juni im International Congress Center (MCK) zu Kattowitz, Polen. Die letzten Wettkämpfe finden schließlich am 2. Juli statt - dem finalen Tag der European Games.

"Die European Games Esports Championships stellen eine Pionierleistung für den eSport in Europa dar. Nachdem ich Teil des Teams bei der Eröffnung der European Games Baku 2015 war, bin ich begeistert, dass wir mit den EOK eine weitere Premiere erleben, bei der wir hochkarätige eSports-Wettbewerbe neben traditionellen Sportarten veranstalten und die Jugendkultur im Herzen Europas feiern", kommentierte Aurelia Ruetsch, GEF-Vorstandsmitglied und Vorsitzende der EGE23-Koordinierungskommission.

Keimt die Olympic-Esports-Week-Kritik auf?

Wie die eSport-Turniere finden auch die Europaspiele in Polen statt. Krakau war einziger Bewerber für die dritte Auflage. Alle vier Jahre steigen die Wettkämpfe - wie die Olympischen Spiele. Auch dort gibt es virtuellen Sport, allerdings mit fadem Beigeschmack. Denn die Olympic Esports Week stand zuletzt in der Kritik. Der Grund: etablierte eSport-Disziplinen wie CS:GO, League of Legends, Dota 2, Valorant oder Rocket League fielen unter den Tisch.

Möglicherweise eine Thematik, die auch bei den European Games Esports Championships aufkommen wird. Zwar hat es Rocket League auf die Liste geschafft, fehlen aber weitere Kern-Titel. Hinzukommt, dass mit zwei Spielen die Auswahl nicht sonderlich üppig ist und ausschließlich auf virtuelle Ballsportarten bezieht.