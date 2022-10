"Mit Begeisterung": Braga begrüßt katarischen PSG-Eigentümer

Der Eigentümer des französischen Meisters Paris Saint-Germain hat eine Beteiligung an dem portugiesischen Klub Sporting Braga erworben.

Der Fonds Qatar Sports Investment (QSI) wird dabei die Anteile des Minderheitsaktionärs Olivedesportos SGPS übernehmen, gaben die katarische Beteiligungsgesellschaft und der portugiesische Klub am Montag bekannt. Die genauen Zahlen wurden nicht genannt, Braga betonte aber, dass der Verein weiterhin Mehrheitseigner bleibe. Portugiesische und französische Medien berichten übereinstimmend, dass QSI ein Paket von 21,67 Prozent der Aktien übernommen habe.

Braga sieht Entscheidungsautonomie garantiert

In einer Mitteilung begrüßte Sporting Braga "mit Begeisterung die Aufnahme von QSI in seine Aktionärsstruktur". Gleichzeitig bekräftigte der Verein, dass die Übertrag der Aktien auf QSI "keine Änderung in der Vereinsführung" notwendig mache, da die "vollständige Entscheidungsautonomie der Gremien" garantiert sei. Gerüchte über einen Einstieg von QSI beim aktuellen Tabellendritten Portugals hat es schon in den letzten Monaten gegeben, Präsident Antonio Salvador hatte sich zunächst gegen eine Partnerschaft ausgesprochen.

Damit ist Braga nach dem belgischen Verein KAS Eupen der zweite Klub in Europa, an dem QSI und damit auch PSG Anteile besitzen. Nicht nur PSG, sondern auch andere europäische Klub wie Manchester City als Kopf der City Group oder die Teams von Red Bull setzen auf Partnervereine, um Talente zu entwickeln und Spieler auszutauschen.