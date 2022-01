Mit 37 Jahren: Tormaschine Jabiri verlängert in Schweinfurt

Er hängt noch ein Jahr dran: Adam Jabiri wird auch in der kommenden Saison für Schweinfurt auflaufen. Mit Verteidiger Lukas Billick konnte der Regionalligist einen weiteren Leistungsträger halten.

"Ich setze mich im Januar mit dem Verein zusammen. Wir werden gemeinsam entscheiden, ob ich ein weiteres Jahr dranhänge. Noch bin ich topfit. Schlussendlich muss ich aber auch abwägen, ab wann ich meinen Job als Architekt in Vollzeit statt in Teilzeit ausüben möchte. Dazu mache ich mir in den nächsten Wochen Gedanken", hatte Jabiri Anfang Januar in einem Interview mit dem BFV gesagt.

Gedanken hat sich der Vollblutstürmer gemacht, die Entscheidung ist gefallen: Der 37-Jährige hängt noch ein Jahr in Schweinfurt dran. "Ich fühle mich im Team und im Verein sehr wohl und wertgeschätzt und bin dankbar, in diesem Alter noch auf diesem Niveau spielen zu können", wird Jabiri auf der Schweinfurter Website zitiert. Er wolle "hoffentlich noch viele Fußballfeste mit unseren Fans" erleben, gerne schon in dieser Saison: "Wir werden in der Rückrunde alles in unserer Macht stehende versuchen, um unsere Ziele zu erreichen", kündigte Jabiri an. "Aufgeben wegen einer ungünstigen Ausgangslage entspricht nicht der DNA des FC."

In der Regionalliga Bayern befinden sich die "Schnüdel" aktuell auf dem dritten Platz, haben aber bereits 13 Punkte weniger als Spitzenreiter Bayreuth, bei einem Spiel weniger. Nur der Erste steigt direkt in die 3. Liga auf. In der Restsaison hoffen die Schweinfurter natürlich weiterhin auf die Tore von Jabiri, der mit 20 Treffern der beste Torjäger aller Regionalligen ist. Dazu gelangen ihm 17 Vorlagen. "37 Scorerpunkte mit 37 Jahren - sensationelle Zahlen", schwärmt Sportdirektor Robert Hettich. "Wir hoffen alle, dass er weiter fit bleibt, denn dann wird er noch viele Tore und Vorlagen für den FC beisteuern."

Auch Führungsspieler Billick bleibt beim FC

Neben Jabiri bleibt mit Billick ein weiterer erfahrener Spieler. Der 33-Jährige verpasste zu Saisonbeginn aufgrund einer Achillessehnenverletzung zehn Spiele, insgesamt stand er anschließend zwölfmal in der Startelf, alle Einsätze absolvierte er über die volle Spielzeit. "Luki gibt unserer Mannschaft mit seiner Erfahrung sowie seiner Zweikampf- und Kopfballstärke enorme Stabilität", so Hettich. "Gerade für die vielen jungen Spieler im Kader ist er, genauso wie Jabbo, ein Vorbild in Sachen Einstellung und Arbeitseifer. Es ist schön, dass der FC noch mindestens eine weitere Saison auf ihn bauen kann."

Billick läuft seit 2016 für die "Schnüdel" auf und damit genauso lange wie Jabiri. "Wir freuen uns sehr, dass sie uns weiter erhalten bleiben", sagte FC-Geschäftsführer Markus Wolf. "Sie sind absolute Führungsspieler auf und neben dem Platz, sind immer motiviert, wollen immer gewinnen - und haben natürlich das Ziel, nochmal dritte Liga zu spielen."