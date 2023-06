Mit 32: Kohler wird Cheftrainer in der Eredivisie

Beinahe unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit hat sich Matthias Kohler zum Cheftrainer bei Eredivisie-Klub Volendam hochgearbeitet. Der 32-Jährige findet das aber "nicht so spannend".

Er kickte früher mit Nicolas Höfler oder Oliver Baumann zusammen, doch während die heute jeder Fußballinteressierte in Deutschland kennt, ist Matthias Kohler wohl nur Insidern ein Begriff. Das könnte sich zur Saison 2023/24 ändern.

Der FC Volendam, der in der abgelaufenen Spielzeit als Aufsteiger den Klassenerhalt in der niederländischen Eredivisie feierte, hat eine überraschende Änderung auf der Position des Cheftrainers vorgenommen - und Kohler dorthin befördert. Der 32-Jährige, aufgewachsen in Obermettingen im Schwarzwald, war seit Sommer 2021 Co-Trainer von Erfolgscoach Wim Jonk, der künftig als neuer Technischer Leiter Profifußball die Gesamtentwicklung des Klubs im Blick haben wird.

Für Kohler ist es der erste echte Cheftrainer-Posten einer Profimannschaft. 2019 war er lediglich beim slowenischen Klub FC Trencin, obwohl eigentlich als Berater angestellt, vorübergehend und noch ohne die nötige Lizenz ausgestattet als Coach eingesprungen und hatte den Klassenerhalt gefeiert. Dennoch kann Kohler bunte Erfahrungen im Profifußball vorweisen.

Früher trainiert von Streich, später in Südafrika und Basel

Nachdem er als U-19-Spieler des SC Freiburg - trainiert von Christian Streich - anders als Baumann oder Höfler auch wegen zweier Kreuzbandrisse den Sprung zu den Profis nicht geschafft hatte, konzentrierte sich Kohler auf andere Bereiche. Schon mit Anfang 20 wurde er DFB-Stützpunktrainer und erregte wenig später die Aufmerksamkeit der Bosse von Ajax Amsterdam mit seiner Arbeit für deren Partnerklub Ajax Cape Town in Südafrika.

Er wechselte nach Amsterdam, verließ den Verein nach einem Streit in der Führung 2015 jedoch bald wieder und gründete eine Firma, die Klubs und Verbände beriet. Über Trencin kehrte er auf den Trainingsplatz zurück, wurde Jugendtrainer beim FC Basel und landete 2021 schließlich in Volendam am Markermeer.

Aus seinem Wechsel vom Co- auf den Cheftrainerposten will Kohler keine große Sache machen. "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, das Amt von Wim zu übernehmen", wird er in einer Klubmitteilung zitiert. "Gleichzeitig ist dieser Wechsel für uns nicht so spannend. Die Rollen ändern sich, aber die Zusammenarbeit bleibt, und auch die Herausforderung bleibt dieselbe." Vorgänger Jonk hat "volles Vertrauen, dass die Mannschaft bei Matthias in guten Händen ist".

Gut möglich also, dass Kohler bald auch eine Wikipedia-Seite auf Deutsch erhält. Die gibt es bislang nämlich nicht.