Mission von Alcaraz geht weiter: Dreisatzsieg gegen Arnaldi

Im Achtelfinale der US Open feierte Carlos Alcaraz einen klaren Sieg gegen Matteo Arnaldi und darf sich nun auf Alexander Zverev oder Jannik Sinner freuen.

im Viertelfinale der US Open: Carlos Alcaraz. Getty Images

Carlos Alcaraz bleibt bei den US Open in der Spur und kann seinen Titel aus dem Vorjahr weiterhin verteidigen. Im Achtelfinale schlug der 21-jährige Spanier den Italiener Matteo Arnaldi in drei Sätzen glatt mit 6:3, 6:3 und 6:4.

Der topgesetzte Alcaraz hat in New York weiterhin erst einen Satz verloren und wird im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner treffen, die sich in der Nacht auf Dienstag duellieren.

Arnaldi, die Nummer 61 der Weltrangliste, wehrte sich gegen Alcaraz nach Kräften, doch in den entscheidenden Momenten war gegen die Nummer 1 kein Kraut gewachsen.

Per Passierschlag, Vollleystop, peitschender Vorhand, Lob oder dank seines Aufschlags - Alcaraz hatte auf jede Problemstelleung seines Kontrahenten eine Antwort.

Nach den beiden engen ersten Sätzen war der dritte Durchgang ausgeglichener. Arnaldi schaffte das frühe Break, doch Alcaraz schlug postwendend zurück und stahl dem 22-Jährigen aus Sanremo jegliche Hoffnung auf einen Satzgewinn. Beim Spielstand von 5:4 nahm Alcaraz Arnaldi zum zweiten Mal im dritten Satz den Aufschlag ab und spaziert in knapp unter zwei Stunden in die Runde der letzten Acht.