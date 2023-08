Mislintat: "Ajax ist für mich einer der ikonischsten Klubs der Welt"

In Dortmund begann er 1998 als Spieleanalyst, acht Jahre und zwei Co-Trainer-Stationen später kehrte er zum BVB zurück - und machte sich als Talenteentdecker einen internationalen Namen. Im kicker-Interview (Montagsausgabe) spricht Sven Mislintat über seine neue Aufgabe bei Ajax Amsterdam und warum er mit seinem Image als Surferboy nicht unzufrieden ist.

Jadon Sancho, Pierre-Emerick Aubameyang, Sasa Kalajdzic - die Liste der Stars, die Sven Mislintat früh entdeckt hat, ist lang. Seinen ausgezeichneten Ruf erarbeitete sich der 50-Jährige dank seines Auges für Talente, die in zahlreichen Fällen auch zu Stars wurden. In Dortmund wurde er Chefscout und wechselte anschließend in einer ähnlichen Rolle als Head of Recruitment zum FC Arsenal nach England.

Von dort ging es 2019 wieder zurück in die Bundesliga zum VfB Stuttgart. Vor der Saison entschied sich Mislintat erneut zum Schritt ins Ausland und will Ajax Amsterdam nun wieder dort hinführen, wo der Rekordmeister der Niederlande nach Ansicht der Fans hingehört: in die Champions League.

"Ajax ist für mich einer der ikonischsten, faszinierendsten Klubs der Welt. Das merkt man im Stadion, in jedem Raum, an jeder Wand", sagt Mislintat, der sich der großen Tradition und der Erwartungshaltung im Umfeld bewusst ist. Wie er den Neuaufbau angeht? "Systematisch. Und in der richtigen Reihenfolge." Konkret bedeute das: "Die wichtigen Dinge kommen zuerst. Bis zum 31.August haben wir Zeit, den Kader zu bauen. Danach gibt es nichts, was man daran korrigieren könnte. Gleichzeitig müssen wir aufgrund der fehlenden Champions-League-Quali Einnahmen generieren. Bevor wir einkaufen, müssen wir verkaufen."

Auch in diesem Sommer musste der Sportvorstand seine Kontakte nutzen, um in Amsterdam eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Dazu gehört mit Diant Ramaj auch ein ehemaliger Frankfurter: "Ich glaube, dass er das Potenzial eines ter Stegen hat. Er spielt mit beiden Füßen richtig gut Fußball, schaltet schnell um, ist sehr gut im Eins-gegen-eins und mutig im antizipativ-offensiven Stellungsspiel. Diant muss nicht, kann aber morgen spielen. Er ist ein Investment in die Zukunft und die Euros wert", sagt Mislintat über den Keeper, der bei der Eintracht allerdings nicht an Kevin Trapp vorbeigekommen war.

Wie Sven Mislintat seine bisherigen Stationen in Dortmund und Stuttgart einordnet und wie er im Vergleich seinen Job bei Ajax Amsterdam sieht, lesen Sie im kompletten Interview in der Montagsausgabe des kickers oder hier im e-magazine.