"Mindestens acht Wochen" Pause: Martinez erleidet nächsten Rückschlag

Manchester United muss erneut für einen längeren Zeitraum auf Lisandro Martinez verzichten. Wie die Red Devils bestätigten, zog sich der Argentinier in der Partie gegen West Ham eine schwerwiegende Knieverletzung zu.

Bis über die Stundenmarke hinaus war es ein ausnahmslos zufriedenstellender Nachmittag für Manchester United gewesen, das dank des ersten Treffers von Alejandro Garnacho zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 gegen die Hammers in Front gelegen hatte. Als in der 67. Minute jedoch Innenverteidiger Lisandro Martinez plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen des Old Traffords liegen blieb, ahnten einige Anhänger des englischen Rekordmeister wohl schon, was dies zu bedeuten hat.

Martinez bedankt sich für "großartige Unterstützung"

Im Zweikampf mit Vladimir Coufal nahe der Grundlinie war der West-Ham-Verteidiger unglücklich auf Martinez' rechtes Bein gefallen, woraufhin das Knie des Argentiniers unnatürlich einknickte. Nach einer kurzen Behandlungspause war der 26-Jährige anschließend sogar nochmal auf den Platz zurückgekehrt, lag nur wenige Augenblicke später aber bereits wieder auf dem Rasen. Raphael Varane ersetzte den spielstarken Defensivmann für die Schlussphase.

Am Montagabend erklärte Manchester United nun, wie es um den Zustand des Argentiniers steht. Martinez hat sich demnach eine Verletzung am medialen Seitenband, also an der Innenseite, im rechten Knie zugezogen. Die von den Red Devils prognostizierte Ausfallzeit beläuft sich auf "voraussichtlich mindestens acht Wochen".

Der Defensivmann meldete sich wenige Stunden später selbst via Social Media zu Wort und sprach einen "herzlichen Dank" für die "großartige Unterstützung" aus, die ihn im Zuge der Verletzung ereilt habe. "Ich versichere euch, dass ich bald wieder da draußen sein werde und wir gemeinsam kämpfen werden", so Martinez weiter.

Wie ersetzt Trainer ten Hag den Argentinier?

Für Martinez ist es ein weiterer monatelanger Ausfall, nachdem er im Juli 2022 Ajax Amsterdam verließ und seine Zelte gemeinsam mit Cheftrainer Erik ten Hag in Manchester aufschlug. Der Linksfuß hatte sich im April des Vorjahres den rechten Mittelfuß gebrochen und die Saison 2022/23 damit vorzeitig beenden müssen. Da ihm diese Verletzung auch zu Beginn der laufenden Spielzeit weiterhin Probleme bereitete, unterzog sich Martinez einer weiteren Operation, die ihn bis Anfang des Jahres zum Zuschauen verdammte.

ManUnited-Coach ten Hag muss sich derweil überlegen, wie er die kommenden zwei Monate ohne seinen wohl wichtigsten Defensivspieler bestreitet. Während Raphael Varane als rechter Innenverteidiger in der Viererkette gesetzt sein dürfte, hat der Niederländer gleich mehrere Möglichkeiten, die Martinez-Lücke zu schließen. Mit Harry Maguire, Victor Lindelöf und Jonny Evans stehen drei gelernte Innenverteidiger bereit, deren starker Fuß allerdings jeweils der rechte ist. Sollten die derzeit verletzten Außenverteidiger Aaron Wan-Bissaka oder Tyrell Malacia zeitnah zurückkehren, könnte auch Linksverteidiger Luke Shaw die zentrale Rolle übernehmen, die er bereits während des vorherigen Martinez-Ausfalls bekleidete.