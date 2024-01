Milner zieht mit Giggs gleich: Premier-League-Rekord in Reichweite

Seit mehr als 21 Jahren gehört James Milner zum Inventar der Premier League. Beim 0:0 gegen West Ham zog der 37-Jährige nun mit ManUnited-Legende Ryan Giggs auf Platz 2 der Spieler mit den meisten Premier-League-Einsätzen gleich. Der Rekord ist in Reichweite.

Kann mittlerweile auf 632 Spiele in der Premier League zurückblicken: James Milner. IMAGO/Action Plus

Im November 2002 war die Welt noch eine andere. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hieß Gerhard Schröder, das Nokia 6610 war das bestverkaufte Handy auf dem Markt, Brasilien feierte seinen bis heute letzten Titel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und ein damals 16-jähriger Jungspund namens James Milner gab sein Debüt in der Premier League im Trikot von Leeds United.

Nun, mehr als 21 Jahre später, ist Milner immer noch in Englands Spitzenliga aktiv, am Dienstagabend beim 0:0 gegen West Ham United stand er zum neunten Mal in dieser Saison in der Startelf für Brighton & Hove Albion - und damit zum insgesamt 632. Mal in der Premier League auf dem Rasen.

"Das ist eine ziemlich große Zahl", meinte der 37-Jährige schon vor dem Spiel. Fast schon historisch groß. Nur ein Spieler hat in der Geschichte der Premier League mehr Partien bestritten (Gareth Barry, 653), mit seinem Einsatz gegen West Ham zog Milner mit ManUnited-Legende Ryan Giggs auf Platz zwei gleich. "James Milner gehört zu einem hochgeschätzten Kreis", bewertete der offizielle Social-Media-Account der Premier League die Leistung des Mittelfeldmannes.

Milner begann seine Profilaufbahn in Leeds, nach Stationen bei Aston Villa, Newcastle United und Manchester City lief er von 2015 bis Sommer 2023 im Trikot des FC Liverpool auf. Mit den Reds gewann er unter Trainer Jürgen Klopp 2019 die Champions League und ein Jahr später den Titel in der Premier League. Zuvor holte er bereits mit City zweimal die Trophäe (2012 und 2014).

Erreichen des Rekords ist nicht unrealistisch

Im vergangenen Sommer folgte der Abschied aus Liverpool und die Vertragsunterschrift bei den Seagulls. In der laufenden Saison bereitete er in 13 Premier-League-Partien zwei Treffer vor, auch in der Europa League kam er fünfmal zum Einsatz.

Den Rekord von Barry kann Milner - der seit 2002 jedes Jahr mindestens ein Spiel im englischen Oberhaus absolviert hat - in der laufenden Spielzeit nicht mehr brechen, in Brighton hatte er einen Einjahresvertrag unterschrieben, aber mit der Option auf eine weitere Saison. Das Erreichen der Bestmarke ist also nicht komplett unrealistisch.

Er kann noch viele Jahre spielen. Roberto de Zerbi

"Er kann noch viele Jahre spielen", betonte zuletzt auch sein Coach Roberto de Zerbi. "James' Qualitäten sind offensichtlich, aber seine Energie, Leidenschaft und Einstellung ist noch wichtiger. Er hat im Fußball alles gewonnen, aber wenn du ihn im Training beobachtest ... Er hilft uns, ein neues Level zu erreichen."

Das zeigt dann auch Milners Umgang mit der "netten Geschichte", wie er seinen zweiten Platz in der Rangliste bezeichnete. Ihm persönlich wären drei Punkte gegen West Ham wohl lieber gewesen. Trotz des ersten Zu-Null-Spiels in der laufenden Premier-League-Saison war Milner "enttäuscht", dass es nicht zum Sieg gereicht habe. "Wir haben das Spiel kontrolliert, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir haben viele Chancen kreiert, aber eben nicht ganz ins Tor getroffen."

Brighton zieht durch den Punktgewinn immerhin an Manchester United vorbei auf Platz 7, der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt allerdings schon acht Zähler.