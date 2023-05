Millwall verliert nach 3:1-Führung - Sunderland springt in die Play-offs

Am 46. und letzten Spieltag der langen Championship-Saison hat Millwall einen Platz in den Aufstiegs-Play-offs Richtung Premier League trotz 3:1-Führung noch verspielt. Stattdessen sprang Aufsteiger Sunderland noch auf Platz 6. Auch Coventry City spielt um den Aufstieg mit.

Zur Pause sah alles nach einer klaren Sache aus: Der FC Millwall führte im heimischen "The Den" mit 3:1 gegen die Blackburn Rovers, die theoretisch ebenfalls noch den Sprung in den Play-offs hätten schaffen können. Doch in der zweiten Hälfte bliesen die Gäste zur Aufholjagd. Ranking-Costello (51.) besorgte den schnellen Anschlusstreffer, ehe Brereton die Partie per Doppelpack komplett drehte (63./86.). Durch den Sieg zog Blackburn in der Tabelle sogar noch an den enttäuschten Lions vorbei.

Für Platz 6 und den damit verbundenen Einzug in die Play-offs reichte es aber auch für den englischen Meister von 1995 nicht. Das Team von Trainer Jon Dahl Tomasson muss dem AFC Sunderland aufgrund der schlechteren Tordifferenz den Vorzug lassen. Die Black Cats setzten sich nach torloser erster Hälfte noch mit 3:0 bei Preston North End durch. In den Aufstiegs-Play-offs zur Premier League treffen sie nun auf den Tabellendritten Luton Town. Sunderland könnte den Durchmarsch ins englische Oberhaus perfekt machen. Vor einem Jahr hatte der AFC durch einen 2:0-Erfolg im Play-off-Finale gegen die Wycombe Wanderers in Wembley den Aufstieg in die Championship geschafft.

Im zweiten Play-off-Duell stehen sich der FC Middlesbrough und Coventry City gegenüber - schon wieder. Am Montag trennten sie sich am letzten Spieltag mit 1:1. Coventry reichte das zu Platz 5.

Der von Vincent Kompany trainierte FC Burnley und Sheffield United stehen als direkte Aufsteiger in die Premier League fest. Den bitteren Gang in die drittklassige League One müssen der FC Reading, der FC Blackpool und Wigan Athletic antreten.