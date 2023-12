Millionen-Publikum sieht WM-Sieg und EM-Auslosung

Zunächst rund 2,5 Millionen Fans saßen am Samstagmittag beim WM-Endspiel vor dem TV und verfolgten den Sieg der deutschen U 17. Noch einmal gesteigert wurde die Quote am Abend bei der Auslosung für die EM 2024.

Die Live-Übertragung der EM-Auslosung fand großen Anklang. IMAGO/Eibner