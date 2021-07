Mexiko gibt sich keine Blöße - Katar muss lange zittern

Mit einem souveränen Auftritt gegen Honduras hat Favorit Mexiko das Ticket zum Halbfinale im Gold Cup gelöst - wie auch Katar. Der WM-Gastgeber setzte sich in einem Thriller gegen El Salvador durch.

Keine Probleme hatte Mexiko im Gold-Cup-Viertelfinale in der Nacht zum Sonntag (MESZ) gegen Honduras. "El Tri" setzte sich deutlich mit 3:0 durch und machte durch die Tore von Funes Mori (26.), dos Santos (31.) und Pineda (38.) bereits im ersten Durchgang alles klar.

Dabei hätte das Ergebnis für den stark aufspielenden Rekordsieger noch höher ausfallen können. Doch weder Herrera (2.), Funes Mori (6.) oder dos Santos (10.) konnten ihr Torkonto zunächst ausbauen und vergaben aussichtsreiche Möglichkeiten.

Katar zunächst souverän, dann drückt El Salvador

Knapper ging es im anderen Viertelfinale zwischen Katar und El Salvador zu - und das, obwohl sich auch Katar eine 3:0-Führung erspielte. Toptorjäger des Turniers Abdulla (vier Treffer) brachte das Gastgeberland der WM 2022 bereits früh in Front (2.), Abdulaziz Hatim setzte mit seinem Sonntagsschuss in den linken oberen Winkel noch einen drauf (8.).

Nach der Pause war dann erneut Abdulla zur Stelle und verwandelte einen fragwürdigen Handelfmeter (55.). Doch El Salvador steckte nicht auf: Zunächst traf Rivas nach einer tollen Kombination (63.), nur drei Minuten später war erneut Rivas nach einem haarsträubenden Fehler von Khouki zur Stelle und entfachte die Hoffnung auf einen Halbfinal-Einzug erneut.

Trotz des Aufbäumens in den Schlussminuten fiel der späte Ausgleich zugunsten El Salvadors aber nicht mehr.

Somit zogen Mexiko und Katar als erste beiden Nationen in das Halbfinale des Gold Cups ein. Mexiko trifft in der Nacht zum Freitag auf den Sieger des anderen Viertelfinals zwischen Costa Rica und Kanada (Montag, 1 Uhr). Katar spielt in der selben Nacht das andere Halbfinale gegen entweder die USA oder Jamaika (Montag, 3 Uhr).