Messi über seine PSG-Kollegen: "Mit Sergio war es seltsam"

Lionel Messi in einem anderen Trikot als dem von Barça - daran musste sich auch er gewöhnen. Das ist dem Argentinier, der bei der "Marca" aus dem Nähkästchen plauderte, inzwischen gelungen.

In La Liga räumt Lionel Messi noch Titel ab, wenn er schon gar nicht mehr dort spielt. Als der 34-Jährige bei der "Marca" seinen achten "Pichichi" abholte, die Auszeichnung für den spanischen Torschützenkönig, gab er der spanischen Zeitung ein ausführliches Interview. Messi sprach über ...

... die Gewöhnung an seinen neuen Verein, Paris Saint-Germain:

Inzwischen geht es mir sehr gut, wir haben uns an Paris und alles damit Verbundene angepasst. Unsere Kinder lernen allerdings schneller Französisch als meine Frau und ich. Innerhalb der Mannschaft gibt es einen großen Zusammenhalt, aber das hat man vorher schon gemerkt.

... PSG als größten Favoriten auf den Champions-League-Sieg:

Ich will nicht leugnen, dass wir zu den großen Favoriten zählen. Aber um wirklich stark zu sein, müssen wir noch mehr zu einem Team werden. Das fehlt uns noch.

... Vereine, wen er noch auf dem Zettel hat:

Liverpool ist wieder stark, auch Manchester City oder Bayern. Real Madrid und Atletico muss man immer auf der Rechnung haben, denn spanische Vereine haben im Europapokal immer abgeliefert.

... seinen Ex-Klub Barça, den er nicht aufgezählt hat:

Sie sind momentan nicht so gut, befinden sich in einer Phase des Wiederaufbaus. Das ist noch eine junge Mannschaft. Aber sie wird kämpfen und auch wieder siegen können.

... seinen ehemaligen Mitspieler Xavi, der in Barcelona als Trainer übernommen hat:

Die Spieler werden großen Respekt vor ihm haben. Er wird sie unterrichten und das Team wachsen lassen, daran habe ich keine Zweifel. Wir sind Freude und sprechen oft miteinander.

... die Rückholaktion des 38-jährigen Dani Alves:

Seine Rückkehr hat mich sehr überrascht, aber ich denke, dass er eine gute Ergänzung sein kann. Wie Xavi kann er den jungen Spielern viel vermitteln, weil er sehr erfolgreich war. Er wird gerade abseits des Platzes viel beitragen.

... eine mögliche eigene Rückkehr nach Barcelona, die FCB-Präsident Joan Laporta in Aussicht stellte:

Ich habe immer gesagt, dass ich nach Barcelona zurückkehren werde, weil es meine Heimat ist und ich dort leben werde. Wenn ich dem Verein durch einen Beitrag helfen kann, würde ich gerne wiederkommen.

... seinen großen Rivalen Cristiano Ronaldo und dessen Rückkehr zu Manchester United:

Cristiano hat sich eindrucksvoll angepasst und schießt wie immer Tore. Doch in der Premier League läuft es schwieriger als gedacht, weil das ein sehr schwieriger Wettbewerb mit vielen Wendungen ist.

... die direkten Duelle mit dem Portugiesen:

Ach, das ist jetzt schon lange her. Es war eine sehr schöne Zeit für uns und für die Leute, die das genossen haben. Es wird in der Geschichte des Fußballs eine schöne Erinnerung bleiben.

... einen weiteren früheren Widersacher, Sergio Ramos, der in Paris nun sein Mitspieler ist:

Es war zunächst seltsam mit ihm, nach so vielen Jahren, in denen wir die Kapitäne von Barça und Real waren; nach so vielen Clasicos. Doch wir kannten uns schon ein wenig und hatten uns immer sehr respektiert. Ihn jetzt als Teamkollegen zu haben, ist spektakulär. Er ist ein großartiger Mensch.

... seinen Sturmkollegen Kylian Mbappé, der weiterhin mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird, und dessen Sprachkenntnisse:

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er wechseln wird, aber ich bin froh, dass er noch hiergeblieben ist. Er ist ein sehr wichtiger Spieler. Er spricht perfektes Spanisch.

... sein Jahr in der argentinischen Nationalmannschaft mit dem Copa-America-Titel und der WM-Qualifikation:

Ich konnte eines meiner großen Ziele erreichen, das ich mehrmals knapp verpasst hatte. Die WM-Qualifikation hat dieses tolle Jahr abgerundet. Und jetzt will ich mehr. Der Traum vom WM-Titel ist immer da.