Messi, Otamendi, Giroud und Co.: Fällt der Vorhang mit dem Titel?

Für Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo und Luka Modric ist der letzte WM-Vorhang schon gefallen. Vier, eventuell sogar fünf Oldies kämpfen am Sonntag aber noch um den ganz großen Titel.

Neuer, CR7 und Modric haben ihre Abschiedstour beim Turnier in Katar schon beendet. Alle drei Topstars gehören einer Riege von Spielern an, die die 30 schon längst überschritten haben. Der älteste bei diesem Turnier: Atiba Hutchinson, der beim letzten Gruppenspiel der vorzeitig ausgeschiedenen Kanadier gegen Marokko (1:2) 39 Jahre und 287 Tage alt war. Pepe trug sich für Portugal als ältester Torschütze des laufenden Wettbewerbs zudem beim 6:1 gegen die Schweiz im Achtelfinale in die Katar-Rekordbücher ein.

Mit dem Finale haben aber auch Hutchinson und Pepe nichts zu tun, das "Alte Herren"-Team der WM wird aber im Endspiel am Sonntag dennoch reichlich vertreten sein. Da ist auf der einen Seite Olivier Giroud, der bei seinem Halbfinalauftritt mit Frankreich gegen Marokko 36 Jahre und 75 Tage alt war. Dass Alter nicht vor Toren schützt, konnte er mit bislang vier Treffen in Katar reichlich belegen. Ob er im Finale doch noch Hilfe von Weltfußballer Karim Benzema erhält, ist fraglich. Der verletzte Torjäger wird am kommenden Montag 35 Jahre alt, könnte also reichlich Erfahrung für die Equipe Tricolore einbringen.

Auf der anderen, der argentinischen Seite, sind gleich drei Ü-30-Spieler. Da ist zum einen Lionel Messi, der bislang seinen zweiten Frühling erlebt und, getreu dem Motto "Alter schützt vor Leistung nicht", ein überragendes Turnier spielt. Beim Halbfinale gegen Kroatien zauberte er mit 35 Jahren und 172 Tagen, mit einem Tor und einer Vorlage führte er sein Team zum 3:0 und damit ins Endspiel.

Otamendis besonderes Jubiläum

Da dürfte in der Startelf mit Nicolas Otamendi ein weiterer Oldie zu finden sein. Für den Abwehrspieler, der gegen die Kroaten 34 Jahre und 304 Tage Erfahrung einbrachte, ist es in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag: Otamendi bestreitet gegen die Franzosen im Lusail Iconic Stadium bei seiner dritten WM-Teilnahme nicht nur sein erstes Finale - 2014 war er nicht dabei - sondern auch sein 100. Länderspiel, für die Albiceleste.

Auch für Angel di Maria, der 128-mal für sein Land aufgelaufen war, könnte es der erste Einsatz bei einem WM-Endspiel sein (2014 saß er verletzt auf der Auswechselbank), - und das im zarten Alter von dann 34 Jahren und 303 Tagen. Den "Weltrekord" des ältesten WM-Spielers, den Torwart Essam El Hadary aus Ägypten hält - er war bei seinem letzten Spiel bei der WM 2018 45 Jahre und 161 Tage alt - wird auch di Maria nicht brechen, der letzte Vorhang aber im Idealfall mit dem WM-Titel fallen.