Messi ist in Paris: Medizincheck bereits absolviert

Lionel Messi ist vor seinem Wechsel zu Paris St. Germain in der französischen Hauptstadt gelandet - die offizielle Verkündung steht kurz bevor.

Landete am Dienstag in Paris: Lionel Messi winkt in die Menge. AFP via Getty Images

Tausende Fans hatten schon am Montag vor dem Parc de Princes und am Flughafen gewartet, von einem Fotoshooting vor dem Eiffelturm war die Rede gewesen. Einzig: Der Protagonist ließ noch einen Tag auf sich warten.

Nach der Einigung mit Paris St. Germain bestieg Lionel Messi schließlich am Dienstag in Barcelona mit seiner Familie ein Flugzeug Richtung Paris und winkte nach der Landung am Nachmittag schließlich strahlend in die Menge. In der Luft hatte er sich noch ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Ici c'est Paris" übergezogen - diesen Slogan verwendet auch PSG.

Medizincheck ist durch

Am Abend absolvierte Messi rund zwei Stunden den sportmedizinischen Check. Beim Verlassen der Klinik trug er einen Mund-Nasen-Schutz in den rot-blauen Vereinsfarben und dem Emblem der Pariser, wie auf einem Foto bei Mundo Deportivo zu sehen war. Wenig später wurde Messi am Luxushotel Le Royal Monceau, wo er mit seiner Familie übernachtete, lautstark von Fans gefeiert, als er - begleitet von zahlreichen Polizisten auf Motorrädern - aus einem dunklen Van stieg. Später winkte der 34 Jahre alte Argentinier von einem Balkon aus den Anhängern zu.



Nachdem am Montagabend eine Messi-Delegation nach Ibiza geflogen war, um dort ein Mitglied der PSG-Führungsspitze zu treffen, bestätigte Vater und Berater Jorge Messi am Dienstag in Barcelona, dass man nun gen Paris aufbreche. Auf die Frage, wer schuld daran sei, dass sein Sohn den FC Barcelona verlässt, antwortete er: "Sie wollen wissen, wer verantwortlich ist? Informieren Sie sich beim Klub."

Neymar darf die Nummer 10 wohl behalten

Messi wird einen Zweijahresvertrag unterschreiben - angeblich erhält er bei PSG ein Jahresgehalt in Höhe von 35 Millionen Euro jährlich und ein Handgeld in ähnlichem Umfang. Am Mittwoch soll der Argentinier dann im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Für 11 Uhr haben die Pariser einen Termin anberaumt, ohne den konkreten Anlass zu nennen.

Schon am Dienstagnachmittag verbreitete sein neuer Arbeitgeber ein erstes 13-Sekunden-Video mit Hinweisen zum bevorstehenden Transfer, unter anderem taucht darin das Wappen von Messis Geburtsort Rosario auf. Außerdem sind die Trikots von Neymar und Kylian Mbappé von hinten zu sehen (zwischen ihnen eine Lücke für das von Messi), was in zweierlei Hinsicht gedeutet wurde: Neymar behält wohl seine Rückennummer 10, und Mbappé ist offenbar trotz der anhaltenden Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid weiter fest eingeplant in Paris.