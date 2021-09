Messi-Ärger bei Auswechslung: Pochettino erklärt sich

Dass ihn Mauricio Pochettino gegen Lyon vorzeitig auswechselte, missfiel Lionel Messi sichtlich. Der PSG-Trainer nahm es gelassen hin.

Auch im zweiten Spiel mit dem neuen "MNM"-Trio hat sich Paris St. Germain überraschend schwergetan. Doch weil der spät eingewechselte Mauro Icardi gegen Olympique Lyon in der Nachspielzeit noch das 2:1-Siegtor köpfte, bleibt PSG mit sechs Siegen aus sechs Spielen unangefochtener Ligue-1-Spitzenreiter.

Trainer Mauricio Pochettino sah zumindest gegenüber dem 1:1 bei Club Brügge in der Champions League "Fortschritte" und lobte explizit die "gute Balance zwischen Offensive und Defensive", die für Beobachter bei einer Startelf mit Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi und Angel di Maria grundsätzlich in Frage steht. Gerade di Maria nahm am Sonntag eine defensivere Rolle als gewöhnlich ein und wusste Pochettino darin zu "gefallen".

Die Schlagzeilen bestimmte nach dem Schlusspfiff aber eine Szene aus der 76. Minute: Als Pochettino Messi auswechselte, schien der Neuzugang sichtlich unzufrieden zu sein und seinem Trainer sogar den Handschlag zu verweigern.

Pochettino rüffelt Messi sanft

"Wir müssen Entscheidungen zum Wohle der Mannschaft treffen", erklärte Pochettino später den Wechsel und rüffelte Messi zumindest sanft: "Manchmal haben die Entscheidungen positive Folgen, manchmal nicht. Ich bin hier, um Entscheidungen zu treffen. Das mag einem gefallen oder nicht." Es sei auch darum gegangen, Messi vor einer Verletzung "zu schützen", um eine Vorsichtsmaßnahme also.

Der 34-Jährige, erstmals in der Liga in der Startelf, hatte vor dem 0:1-Rückstand zweimal das Führungstor knapp verpasst, einmal mit einem Freistoß an die Latte. Während Neymar gegen Lyon einen Elfmeter herausholte und zum Ausgleich versenkte und Mbappé Icardis Siegtor vorbereitete, wartet Messi nach drei Einsätzen für PSG noch auf seine erste Torbeteiligung.