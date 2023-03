Menschenrechtsverletzungen bei Katar-WM: FIFA kündigt Untersuchungen an

Die FIFA will mögliche Menschenrechtsverletzungen bei der WM in Katar untersuchen. Das gab der Verband auf dem 73. FIFA-Kongress in Kigali (Ruanda) bekannt.

Die FIFA kündigt Untersuchungen zu Menschenrechtsverletzungen bei der Katar-WM an. IMAGO/Nico Herbertz