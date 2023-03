Meistertrainer Avci tritt bei Trabzonspor zurück

Nach dem Meistertitel im vergangenen Jahr dreht sich das Personalkarussell bei Trabzonspor fleißig weiter. In der vergangenen Woche trat bereits der Vereinspräsident zurück, nun folgt Trainer Abdullah Avci. Sportlich lief es zuletzt mit dem Ausscheiden in der Conference League sowie zwei Liga-Niederlagen nicht gerade prickelnd.

Der amtierende türkische Meister Trabzonspor muss sich einen neuen Coach suchen. Abdullah Avci, der den Klub von der Schwarzmeerküste im vergangenen Jahr noch zum sensationellen ersten Meistertitel seit 38 Jahren geführte hatte, gab auf Twitter seinen Rücktritt bekannt.

"Es ist an der Zeit, Trabzonspor, das ich so sehr liebe, und den schönen Menschen dieser schönen Stadt auf Wiedersehen zu sagen", hießen die emotionalen Worte des Trainers.

Trabzon enttäuscht europäisch und im Ligabetrieb

Es ist der nächste Abschied eines für die Meisterschaft verantwortlichen. In der vergangenen Woche war bereits Klubpräsident Ahmet Agaoglu auf eigenen Wunsch zurückgetreten.

Die Rücktritte kommen nicht von irgendwo. Sportlich läuft es für Trabzon nicht ganz so berauschend wie noch in der vergangenen Spielzeit. Zurzeit steht der türkische Klub in der Liga lediglich auf Platz sechs und kassierte zuletzt in der Liga zwei Niederlagen.

Und auch in der Europa-Conference-League schied man gegen Basel bereits aus. Während sich die Qualifikationsränge für die Conference-League noch in aussichtsreicher Ferne (fünf Punkte) bewegen, ist der Zug für die Titelverteidigung längst abgefahren.

Abgänge schmerzen

Dabei kommt die Tatsache, dass Avics Elf zuletzt nicht auf einen erneuten Titel zusteuerte, nicht wirklich überraschend. Mit Anthony Nwakaeme (13 Tore, 10 Vorlagen) und Andreas Cornelius (15 Tore, 5 Vorlagen) verließen Garanten für die Meisterschaft den Verein.

Insgesamt kann Trainer Avcic dennoch zufrieden auf seine Amtszeit zurückblicken. Nachdem der 59-jährige Istanbuler im November 2020 die Verantwortung beim Schwarzmeer-Klub übernahm, lieferte er in 116 Spielen einen beachtlichen Punkteschnitt von 1,93 Punkten pro Partie.