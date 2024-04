Meisterschaft in Gefahr: Salzburg trennt sich von Trainer Struber

Der FC Red Bull Salzburg wird sich am Montag von Trainer Gerhard Struber trennen. Auch das letzte Saisonziel des österreichischen Abomeisters ist in akuter Gefahr.

Gerhard Strubers Amtszeit beim FC Red Bull Salzburg steht unmittelbar vor dem Ende. Wie zunächst die "Kronen Zeitung" am Sonntagabend berichtete, wird sich der österreichische Serienmeister am Montag von seinem Cheftrainer trennen. Die offizielle Bekanntgabe wird um 13 Uhr bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Bernhard Seonbuchner erfolgen.

Zum Verhängnis wurde Struber letztlich die 1:3-Niederlage beim LASK am vergangenen Freitag. Sechs Spieltage vor Schluss liegt Salzburg in der österreichischen Bundesliga gleichauf mit Sturm Graz an der Tabellenspitze, es droht die erste titellose Saison seit 2012/2013. In den vergangenen zehn Spielzeiten wanderte (zumindest) der Meistertitel stets in die Mozartstadt.

Unter Struber verpasste Salzburg bis dato zwei von drei Saisonzielen. Während es im Herbst knapp nicht für das Überwintern auf internationaler Bühne gereicht hatte, setzte es im ÖFB-Cup-Halbfinale Anfang April eine 3:4-Heimniederlage gegen Sturm. Für Struber so etwas wie der Anfang vom Ende, warten die Salzburger seither doch auf den nächsten Sieg.

Für Struber endet die Amtszeit in Salzburg damit nach nicht einmal einem Jahr. Der 47-Jährige hatte den Trainerposten kurz vor Saisonbeginn von Matthias Jaissle übernommen. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

