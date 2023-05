Mehrere Profis in Frankreich verweigern Toleranzaktion gegen Homophobie

Es sollte ein Zeichen gesetzt werden, doch die Kampagne endete wie schon in den Vorjahren in einem Politikum. Mehrere französische Fußballprofis haben sich geweigert, an einer Aktion gegen Homophobie teilzunehmen.

Bunte Nummern: Solche Trikots wollten einige Profis nicht tragen. IMAGO/HMB-Media