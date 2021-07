Mehr Spiele im Free-TV ab 2022: ARD und ZDF sichern sich Rechte am DFB-Pokal

Ab der Saison 2022/23 werden 15 statt bisher 13 Partien des DFB-Pokal im öffentlich-rechtlichen TV übertragen.

Die gemeinsame Rechteagentur SportA hat für die ARD und das ZDF an der Auktion des DFB mitgeboten. Dort waren drei verschiedene Livepakete im Angebot. SportA erwarb die Pakete A und B, welche neben den Livespielen auch die dazugehörigen Rechte für Höhepunkte-Sendungen und Clip-Verwertung im Internet enthalten. Der Pay-TV-Sender Sky sicherte sich das Paket C mit 63 Spielen.

Offiziell sind die Ergebnisse der Medienrechteausschreibung allerdings noch nicht. Die Verträge müssen noch dem Präsidium des DFB vorgelegt werden. Weder vom Verband noch von den Sendern lagen bis zum jetzigen Zeitpunkt Stellungnahmen vor.

Weniger parallele Spiele

Bei dem Ausschreibungsverfahren hätte es auch zu einer Reduzierung der im frei empfangbaren Fernsehen auf vier Spiele kommen können. Zusätzlich gilt ab 2022 eine Reform des Spielplans: Es gibt weniger parallele Spiele und mehr TV-Sendetermine. Das betrifft vor allem die Runde der letzten acht Teams.

Vor der Winterpause sollen künftig drei Pokalrunden und drei nach dem Jahreswechsel gespielt werden. Damit soll die Pause zwischen der zweiten Runde und dem Achtelfinale nicht mehr bis zu drei Monate dauern. Wegen der Winter-WM in Katar wird es in der kommenden Saison jedoch noch eine Ausnahme geben: 2022/23 werden nur zwei Hauptrunden in der ersten Saisonhälfte ausgespielt.