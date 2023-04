"Mehr als ein Talent": Frankfurt krallt sich Leverkusens Gräwe

U-Nationalspielerin Lisanne Gräwe wird Bayer 04 Leverkusen verlassen und zur neuen Saison zum Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt wechseln.

Lisanne Gräwe schließt sich im Sommer dem derzeitigen Tabellendritten Eintracht Frankfurt an. Bei den Adlerträgerinnen unterschrieb die zentrale Mittelfeldspielerin einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

Die deutsche U-20-Nationalspielerin, die zur Saison 2021/22 vom VfL Wolfsburg unters Bayer-Kreuz gewechselt war, kam in Leverkusen auf bislang 33 Pflichtspiel-Einsätze. Im vergangenen Jahr wurde Gräwe mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den Jahrgang 2003 ausgezeichnet.

Die nächsten Schritte in Gräwes Entwicklung

"Lisanne passt als junge Spielerin gut in unser Konzept, ist aber mehr als ein Talent", betonte Frankfurts Technische Direktorin Katharina Kiel. "Lisanne hat ein besonderes Profil, das wir gesucht haben und das wir so noch nicht in unseren Reihen haben. Sie bietet uns gerade im zentralen Mittelfeld durch ihr variables Spiel weitere Optionen, um noch flexibler zu werden."

Bei der Eintracht will und soll Gräwe die nächsten Schritte in ihrer Karriere machen. "Für eine Mittelfeldspielerin in ihrem Alter ist sie schon sehr weit, kann sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht spielen und ist eine tolle Box-to-Box-Spielerin. Wir wollen sie hier weiterentwickeln, damit sie ihr großes Potenzial weiter ausbauen kann und eine Top-Bundesligaspielerin wird", erklärte Cheftrainer Niko Arnautis.