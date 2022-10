Medvedev bärenstark - Alcaraz kommt seinem Ziel näher

Am Freitag standen die hochkarätigen Viertelfinal-Matches in Basel und Wien an. Auf die topgesetzten Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev warteten schwierige Aufgaben, die sie jedoch mit Bravour meisterten.

Daniil Medvedev befindet sich in Wien weiterhin in ausgezeichneter Form. Das bekam am Freitag Jannik Sinner zu spüren, der beim 4:6, 2:6 kaum eine echte Chance gegen den Russen hatte. Medvedev ist damit in der österreichischen Hauptstadt noch immer ohne Satzverlust und trifft nun im Halbfinale auf Grigor Dimitrov.

Medvedev nahm Sinner direkt im ersten Spiel den Aufschlag ab und brachte Satz eins anschließend clever nach Hause, ehe er es im zweiten Durchgang noch deutlicher machte. In der Vorschlussrunde ist der 26-Jährige abermals Favorit, zumal sein kommender Gegner Dimitrov gegen Marcos Giron aus den USA über drei enge Sätze gehen musste, ehe er sich mit 6:3, 4:6 und 6:4 durchsetzte. Der Bulgare steht erstmals im Halbfinale von Wien.

Alcaraz trifft auf formstarken Auger-Aliassime

Neben Wien geht's auch in Basel zur Sache - und dort kam Carlos Alcaraz seinem Ziel, das Jahr als Nummer eins der Welt zu beenden, einen Schritt näher. Der 19-jährige Spanier zwang Landsmann Pablo Carreno Busta mit 6:3 und 6:4 in die Knie - und das mit einer reifen Leistung. In der Runde der letzten Vier trifft Alcaraz nun auf den formstarken Kanadier Felix Auger-Aliassime, der beim 6:2 und 6:3 über Alexandr Bublik (Kasachstan) seinen elften Sieg in Serie eintütete und sich damit auf weiter auf einem guten Weg befindet, erstmals das Ticket für die ATP Finals zu lösen.