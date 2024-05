Mbappé verkündet seinen Abschied aus Paris im Sommer

Dass Kylian Mbappé (25) PSG im Sommer verlassen wird, war so gut wie sicher. Nun hat sich der Stürmer selbst zu Wort gemeldet und seinen Abschied bekanntgeben.

Bereits Mitte Februar war durchgesickert, dass Kylian Mbappé Paris im Sommer verlassen würde. Mehrere Medien hatten darüber berichtet. Letzte Klarheit schaffte nun der Stürmer selbst, der am Freitag via Video auf seinen Social-Media-Kanälen seinen Abschied bekanntgab. "Ich habe immer gesagt, ich werde zu euch sprechen, wenn die Zeit gekommen ist", eröffnete der Franzose und schob hinterher: "Ich wollte euch sagen, dass es mein letztes Jahr in Paris ist. Ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Das Abenteuer wird zu einem Ende kommen in einigen Wochen, ich werde am Sonntag mein letztes Spiel im Parc des Princes spielen."

Am Sonntag (21 Uhr) trifft der bereits feststehende Meister Paris auf Toulouse. Anschließend stehen Auswärtsspiele in Nizza und Metz an, ehe am 25. Mai in Lille das Pokalfinale gegen Olympique Lyon steigt. "Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Danke an alle im Verein und an die Fans. Ich hoffe, wir werden dieses Jahr mit einer Trophäe beenden", so Mbappé.

2017 wechselte der schnelle Angreifer innerhalb Frankreichs von Monaco zu Paris. Insgesamt wurde Mbappé siebenmal französischer Meister (sechsmal mit PSG, einmal mit Monaco) und dreimal Pokalsieger. Der Champions-League-Titel, nach dem sich der reiche Klub so sehnt, wurde es nie. "Das ist sehr emotional, viele Jahre hatte ich die Chance, ein Teil des größten Klubs Frankreich zu sein, einem der größten Vereine der Welt. Ich bin als Spieler und auch als Mensch gewachsen", so Mbappé.

"Ich brauche eine neue Herausforderung

In den letzten Jahren wurde immer wieder spekuliert, was der 25-Jährige machen würde. Im Sommer wird es nun sicher ein neuer Klub werden. Sein Ziel verriet Mbappé nicht, vieles spricht für Real Madrid. "Es ist hart, ich dachte nie, dass es zu schwierig wird, das zu verkünden", hatte der Stürmer Mühe bei seinen Worten und verriet: "Aber ich glaube, ich brauche eine neue Herausforderung nach sieben Jahren. Aber PSG ist ein Klub, den ich immer in guter Erinnerung behalten werde."

Mit dem Pokalsieg will sich Mbappé nun verabschieden, eher er etwas neues macht.