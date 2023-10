Mbappé-Saga: Real-Vorstand plaudert drauflos - und verrät den angeblichen Wechselzeitpunkt

Sommer für Sommer wird es heiß um Kylian Mbappé, Real Madrid und einen Wechsel, den es bisher nicht gegeben hat. Warum das so war, und wann es nicht mehr so sein wird, erzählte nun ein Vorstandmitglied der Königlichen.

José Manuel Otero Lastres ist wohl den wenigsten Fußballfans ein Begriff. Er zählt zum Vorstand Real Madrids, agiert bei den Königlichen aber freilich im Hintergrund - bis jetzt. In einem Gespräch mit der Online-Plattform "Remontada Blanca" ist Otero Lastres regelrecht in Plauderlaune geraten. Thema: Kylian Mbappé und die vakante Mittelstürmerposition beim spanischen Rekordmeister.

Zuletzt hatte ein Wechsel des Ausnahme-Angreifers besonders im Sommer 2022, als er in Paris schließlich verlängerte, und auch im Sommer 2023 im Raum gestanden, über die Bühne ging der Deal bisher nicht. Was in diesem Jahr in erster Linie daran lag, dass sich die Königlichen gar nicht ernsthaft um den 24 Jahre alten Franzosen bemühten. Otero Lastres kann das begründen.

Mbappé hätte 2023 auf viel Geld verzichten müssen

"Die Summe, die wir hätten zahlen müssen, um ihn ein Jahr früher zu bekommen, war verrückt", so der Vorstand. Mbappés aktueller Vertrag läuft zum 30. Juni 2024 aus, danach wäre er ablösefrei. Ein Jahr früher hätte das Objekt der Begierde außerdem "auf sehr hohe Bonuszahlungen verzichten müssen, die er mit PSG vereinbart hatte". Ein Wechsel im Sommer 2023 hätte - anders als 2022, als Real Mbappé wirklich wollte - "einfach keinen Sinn gemacht". Leuchtet ein.

Dass die Blancos von all dem Wechseltheater inzwischen die Schnauze voll haben, sei nicht der Fall, versichert Otero Lastres: "Real Madrid hat die Türen immer offengelassen." Auch Präsident Florentino Perez sei nicht gekränkt. Der nächste Satz des Vorstands, einmal mehr beschwichtigend, wurde dann richtig spannend: "Zidane kam einst mit 29 Jahren, Mbappé wird mit 25 Jahren kommen. Ihm bleiben noch viele Jahre bei uns." 25 wäre Mbappé im kommenden Sommer.

Passt Mbappé besser zu Real als Haaland?

Ein Mann aus dem Inneren Real Madrids kündigt den dann wohl spektakulärsten Transfer des kommenden Sommers nicht nur wie selbstverständlich an, er datiert ihn sogar noch ziemlich genau. Aus königlicher Sicht wäre es nach Jahren des finanziellen Katz-und-Maus-Spiels der sinnvollste Zeitpunkt. Und Mbappé für Otero Lastres der sinnvollste Benzema-Nachfolger: "Er passt besser zu Reals Spiel als Haaland. Für den Norweger muss die ganze Mannschaft spielen, damit er trifft."