"Mbappé ist ein Leader"

Der Weltmeister hat seine Pflicht erfüllt und als erste Nation die Zulassung für die K.-o.-Runde gesichert. Vor allem dank Superstar Kylian Mbappé. Trainer und Teamkollegen schwärmen nicht nur wegen des Doppelpacks beim 2:1 gegen Dänemark von dem 23-Jährigen.

Steht bereits bei drei WM-Toren in Katar - Buchung des Achtelfinal-Tickets inklusive: Kylian Mbappé. AFP via Getty Images

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Mit Italien 2010, Spanien 2014 und Deutschland 2018 sind zuletzt dreimal nacheinander die amtierenden Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden - Frankreich hat diesen Fluch gebrochen. Und das ausgerechnet gegen den Angstgegner. Zweimal hatten die Dänen in der Nations League Les Bleus besiegt, und Didier Deschamps stellt zufrieden fest: "Wir haben aus diesen Niederlagen gelernt." Im Resultat hat sich das widergespiegelt, weil Kylian Mbappé zweimal zur Stelle war, und vor allem sein zweiter Treffer hatte immense Bedeutung - er fiel vier Minuten vor Schluss, mitten hinein in eine Phase, in der die Partie erstmals völlig offen war und Dänemark selbst Siegchancen gehabt hatte.

Die Kollegen jedoch sehen in dem Angreifer mittlerweile mehr als nur einen Torgaranten.

"Er schafft mit seiner Spielweise und seinem Tempo viele Räume, aber das ist nicht neu", sagt Raphael Varane. Was dem Routinier imponiert, sind die Entwicklungsschritte Mbappés: "Kylian kann inzwischen nach hinten arbeiten und tut dies auch. Diese Wege zurück macht er bei PSG nicht in der Form wie bei uns. So hilft er der Mannschaft noch mehr, und den Unterschied in den entscheidenden Situationen macht er sowieso." Für seinen Coach steht deshalb allerspätestens nach dem Samstagabend im "Stadium 974" fest: "Kylian ist ein Leader. Auf seine Weise. Er ist nicht der Typ, der die lauten Kommandos gibt, aber er geht in dieser Mannschaft vorneweg."

"Es gibt Skepsis ihm gegenüber": Varane stärkt Upamecano

Es ist eine Mannschaft, die schwerwiegende Ausfälle (Karim Benzema & Co.) bislang eindrucksvoll kompensiert - weil es in der Gruppe stimmt. "Wir sind nicht glücklich über die vielen Fehlenden, aber ich bin glücklich über die Spieler und die Qualität, die wir immer noch haben", sagt Deschamps und schiebt das vielleicht Entscheidende nach: "Wir haben einen großen Teamspirit."

Für diesen steht auch Abwehrchef Varane, der an sich selbst den Anspruch hat, die Jungen zu führen. Insbesondere Nebenmann Dayot Upamecano. Der Bayern-Verteidiger hat in der Heimat medial einen schweren Stand, und Varane sagt: "Es gibt Skepsis ihm gegenüber, aber Dayot wächst in diese Rolle rein. Und ich versuche ihm noch mehr Vertrauen zu geben."