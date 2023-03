Matriciani feiert U-21-Debüt: "Macht einen stolz, für sein Land spielen zu dürfen"

Henning Matriciani überzeugte zuletzt auf Schalke mit starken Leistungen. Diese hat er nun mit seinem ersten Einsatz für die deutsche U 21 gekrönt. Sein Debüt beim 0:0 in Rumänien erfüllte den 23-Jährigen mit Stolz.

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft kam im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft im Sommer nicht über ein 0:0 in Rumänien hinaus. Trotz deutlicher Überlegenheit im Ballbesitz gelang es der Mannschaft von Antonio Di Salvo nicht, echte Gefahr zu kreieren.

Während die meisten Spieler auf dem Rasen wohl enttäuscht auf die Nullnummer blicken dürften, war es für einen Spieler ein ganz besonderer Tag: Henning Matriciani lief erstmals in seiner Karriere für eine deutsche U-Nationalmannschaft auf. Der 23-Jährige wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Matriciani hat die Nominierung "nicht erwartet"

"Es macht einen stolz, diese Minuten zu sammeln und für sein Land spielen zu dürfen", freute sich Matricani nach der Partie. "Unbeschreiblich" sei das Gefühl gewesen, erklärte der Schalker, der eigentlich kaum noch mit der Nominierung gerechnet hatte. "Es kam relativ kurzfristig, ich glaube ein, zwei Tage vorher. Dann freut man sich umso mehr, wenn man es eigentlich nicht erwartet." Neben Matriciani war es auch für den drei Jahre jüngeren Kenneth Schmidt vom SC Freiburg ein besonderer Abend, denn auch der 20-jährige U-20-Nationalspieler durfte erstmals eine Etage höher ran.

An der Nullnummer konnte allerdings auch Matriciani nichts ändern. "Die Rumänen haben es uns schon schwer gemacht, sie waren sehr griffig in den Zweikämpfen, haben mit sehr viel Leidenschaft gespielt", lobte der Schalker und gestand: "Klar, können wir noch ein, zwei Chancen klarer ausspielen und die Chancen besser nutzen." Doch auch wenn sein erster Länderspieleinsatz nicht von einem Erfolg gekrönt wurde, kündigte der Verteidiger an: "Ich nehme alles mit, davon kann man auch lernen."

Dass das Länderspiel-Debüt ausgerechnet in dieser Länderspielpause kommt, passt in die aktuelle Situation von Matriciani. In den letzten Wochen übernahm der gebürtige Lippstädter auf Schalke die Linksverteidiger-Position ein, nachdem sich sowohl Thomas Ouwejan als auch Jere Uronen an den Addukktoren verletzten, und wusste zu überzeugen.

Schalke auf "ganz gutem Stand"

Besonders für seine starke Leistung im Revierderby gegen Borussia Dortmund (2:2) wurde Matriciani vom Schalker Anhang gefeiert. Der Titel des "GOATs" - des "Greatest of All Time" - wurde ihm mit einem Augenzwinkern verliehen. Das ging auch an den U-21-Nationalmannschaftskollegen nicht vorbei. "Das bringt ein bisschen Spaß in die Kabine", lachte Matriciani.

Für S04 geht es nun in die entscheidende Phase im Abstiegskampf - das Duell mit Leverkusen steht am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) als nächstes an. "Ich glaube, wir haben einen ganz guten Stand", gab sich Matriciani optimistisch. Er hoffe, auch im Endspurt eine wichtige Rolle zu spielen. "Ich werde alles dafür tun und dem Trainer zeigen, dass ich spielen möchte."