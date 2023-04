Masters-Auftakt in Augusta: Woods enttäuscht - Trio führt

Superstar Tiger Woods ist enttäuschend in sein 25. Masters in Augusta gestartet. Der 47-Jährige spielte am Donnerstag zum Auftakt eine 74 auf dem Par-72-Kurs und muss sich am Freitag steigern, um nicht am Cut zu scheitern.

Woods hatte erst im Februar vergangenen Jahres sein Comeback nach einem schweren Autounfall gegeben, er will nur noch an den Majors und zwei, drei anderen Turnieren pro Jahr teilnehmen. Auch auf der ersten Runde in Georgia waren dem US-Amerikaner Probleme durch sein lädiertes rechtes Bein anzusehen, unter stets großem Zuschauerinteresse spielte der fünfmalige Turniersieger im Augusta National Golf Club fünf Bogeys und drei Birdies.

Trio gleichauf vorn, Scheffler in Schlagdistanz

Der Spanier Jon Rahm, der Norweger Viktor Hovland und LIV-Spieler Brooks Koepka aus den USA stehen nach beeindruckenden Auftaktrunden an der Spitze beim legendären Masters in Augusta. Alle drei brauchten am ersten Tag nur 65 Schläge und haben wegen des vorhergesagten Regens am Freitag und Samstag einen wichtigen Puffer auf die Konkurrenz. Auf dem geteilten vierten Platz liegt Jason Day aus Australien mit zwei Schlägen Rückstand. Titelverteidiger Scottie Scheffler spielte eine 68er-Runde, Rory McIlroy strauchelte mit 72 Schlägen zum Auftakt.

Langer muss sich steigern - Amateur glänzt

Der deutsche Altmeister Bernhard Langer (65) spielte bei seinem 40. Auftritt beim Masters zum Auftakt eine 75. Der zweimalige Masters-Sieger macht in diesem Jahr erneut von seinem lebenslangen Spielrecht Gebrauch. Der Anhausener muss sich strecken, wenn er seinen 2020 aufgestellten Rekord als ältester Spieler in der zweiten Wettbewerbshälfte in Augusta ausbauen will.

Auffallend stark agierte indes Amateur Sam Bennett, dem eine bogeyfreie 68 gelang - geteilter Platz 6 für den US-Amerikaner.

Unterdessen zogen sich die beiden US-Amerikaner Kevin Na und Will Zalatoris aufgrund von Krankheit und Verletzung am ersten Tag zurück. Na ist mittlerweile auf der umstrittenen LIV-Tour unterwegs, der Weltranglistenachte Zalatoris wurde bei den US Open und der PGA Championship im vergangenen Jahr jeweils Zweiter.

Statistik

87. US Masters in Augusta/Georgia (15 Millionen Dollar, Par 72), Stand nach der ersten Runde: 1. Jon Rahm (Spanien) 65 Schläge, Brooks Koepka (USA) 65, Viktor Hovland (Norwegen) 65, 4. Jason Day (Australien) 67, Cameron Young (USA) 67, 6. Scottie Scheffler (USA) 68, Adam Scott (Australien) 68, Shane Lowry (Irland) 68, Xander Schauffele (USA) 68, Gary Woodland (USA) 68, Sam Burns (USA) 68, Sam Bennett (USA, Amateur) 68, ... 54. u.a. Tiger Woods (USA) 74, ... 63. u.a. Bernhard Langer (Anhausen) 75