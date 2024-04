Martinovic mit der Sirene: Melsungen holt Punkt gegen Flensburg

3:53Die MT Melsungen brachte die SG Flensburg-Handewitt auch dank 20 Paraden von Nebojsa Simic unter Bedrängnis, führte zur Halbzeit mit 13:10. Im zweiten Abschnitt ging es hin und her, bevor Mads Mensah Larsen die Gäste in letzter Minute in Führung warf - doch Ivan Martinovic gelang noch der Ausgleich für die Hausherren.