Martin Weng sagt beim TSV Rain zu - und muss beim FC Gundelfingen gehen

Bayernligist FC Gundelfingen wird die Mission Klassenerhalt mit einem neuen sportlichen Verantwortlichen angehen. Nachdem Coach Martin Weng für Sommer beim Regionalligisten TSV Rain/Lech zugesagt hat, wurde er beim FCG umgehend beurlaubt.

Von einem "massiven Vertrauensverlust" schreibt der FC Gundelfingen in einer Meldung über die Trainerentlassung: Weng habe erst im Januar seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Es wäre seine fünfte Saison bei den Gundelfingern gewesen. Drei Monate später nun entschied er sich um, gab dem abstiegsbedrohten Regionalligisten TSV Rain/Lech seine Sommer-Zusage, informierte die Vereinsführung nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den TSV 1860 II über seine Entscheidung. Mit der Folge, dass er seinen Job in Gundelfingen per sofort los ist.

Der Rückzieher des 37-Jährigen habe nicht nur zu einem Vertrauensverlust bei den Verantwortlichen des FCG, sondern auch bei den Spielern geführt, so der Verein: "Nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat wurde Weng noch am Wochenende freigestellt", heißt es weiter im Text. Für die restlichen sechs Saisonspiele springt der langjährige Gundelfingen-Coach Stefan Anderl ein. Mit wem es zur kommenden Saison weitergehen wird, ist noch offen.

Aktuell steht der FCG, der jüngst gegen die Löwen-Reserve nach einer langen Serie wieder einmal eine Niederlage hinnehmen musste, auf Rang zwölf der Tabelle der Bayernliga Süd. Die Rote Zone der Relegationsplätze ist nur zwei Zähler entfernt.