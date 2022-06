Mario Strikers Vorschau: Spaßiges Fußballfeuerwerk mit Macken

In der Demo vom vergangenen Wochenende offenbarte Mario Strikers seine Stärken als spektakuläres Arcade-Spiel. Probleme mit der Technik trübten die Freude jedoch etwas.

Mario Strikers: Battle League Football steht kurz vor der Veröffentlichung. Am 10. Juni erscheint das neueste Arcade-Fußballspiel aus dem Hause Nintendo. Der japanische Publisher hat in Vorbereitung dafür am vergangenen Wochenende eine zeitlich begrenze Demo veröffentlicht.

Mit dem "First Kick" konnten Spielende zu bestimmten Zeiträumen am vergangenen Wochenende einen der Mario Strikers-Online-Modi anspielen. Das sorgte für große Freude, aber auch das ein oder andere Stirnrunzeln.

Chaos auf dem Fußballfeld

Zur Verfügung stand der 2-gegen-2-Online-Modus. Jeder Spielende wählt zwei Figuren aus einer Auswahl von altbekannten Mario-Universum-Figuren. Auf dem Platz entsteht also ein 4-gegen-4, während einer Partie könnt ihr frei zwischen den Figuren in eurem Team wechseln.

Was nach einer recht überschaubaren Spielsituation klingt, entpuppte sich schnell als chaotisches Feuerwerk. Das kleine Spielfeld wird in kürzester Zeit mit Action gefüllt. Verschiedene Tacklings und offensive Nutzgegenstände à la Mario Kart erschweren es, länger als zwei Sekunden am Ball zu bleiben. Es entsteht ein hektisches Hin- und Her mit schicken Effekten, sodass es zunächst schwer fällt, den Überblick zu behalten.

Natürlich gehört das in Mario-Spielen zum Konzept. Der Kaltstart war leider dennoch geprägt von Überforderung. Bleibt bei dieser Extravaganz genug Platz und Zeit für gekonntes Ballspielen? Bei unserem Ersteindruck vom Trainingsmodus stellte sich heraus, dass hinter der einsteigerfreundlichen Fassade durchaus komplexe Spielsysteme stecken. Dieser Eindruck bestätigte sich auch im Online-Spiel.

In den schnellen Partien manuelle Pässe, Dribblings oder Schusstäuschungen auszuführen, wirkte zunächst nahezu unmöglich. Doch nach einer Eingewöhnungsphase konnten Spielzüge immer besser durchgeführt werden. In den letzten Partien während der Testphase gelangen intelligente Pass-Stafetten, gezielte Defensivarbeit und präzise Schüsse ins Eck. Auch wenn um Mario herum alles explodiert, kommt er manches Mal zum Fallrückzieher.

Technik als Stolperstein

Die Technik des Spiels trübte unseren Eindruck jedoch ein wenig. Regelmäßig brach die Framerate auf der Nintendo Switch ein. Flüssiges Gameplay ist bei einem so schnellen Spiel jedoch notwendig, um den Überblick zu behalten. Das war während der Demo nicht durchgehend gegeben.

Des Weiteren stießen wir auf Probleme mit der Online-Infrastruktur. Immer wieder gab es Schwierigkeiten, sich mit anderen Spielern zu verbinden oder Partien zu finden. Spielabbrüche wegen einer verlorenen Verbindung kamen ebenfalls vor. Probleme, die bis zur Veröffentlichung jedoch noch behoben werden können.

Auch wenn Mario Strikers: Battle League Football zunächst etwas chaotisch wirkt, macht das neuste Fußballspiel bereits in der Demo sehr viel Spaß und hinterlässt einen guten Gesamteindruck. Wenn Nintendo und Entwickler Next Level Games die technischen Probleme beheben, dürfte einem möglichen Hit nicht viel im Wege stehen.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.