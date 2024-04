Maria nähert sich Titel-Hattrick - Siegemund gewinnt Marathon

Tatjana Maria und Laura Siegemund stehen in Bogota im Viertelfinale. In Charleston demonstrierte derweil Danielle Collins ihre atemberaubende Form.

In Bogota läuft Tatjana Maria regelmäßig zur Höchstform auf. In der Nacht auf Freitag (MESZ) erreichte die 36-Jährige aus Bad Saulgau beim mit 267.082 US-Dollar (rund 247.000 Euro) dotierten Sandplatzturnier das Viertelfinale und braucht damit noch drei Siege, um ihren Titel-Hattrick zu vollbringen. 2022 und 2023 hatte sie in Bogota jeweils triumphiert - es sind zwei der drei Einzel-Trophäen in ihrer 18-jährigen WTA-Laufbahn.

Im Achtelfinale setzte sich Maria in 1:54 Stunden mit 2:6, 6:0 und 6:2 gegen die 21 Jahre junge Argentinierin Julia Riera durch und trifft als nächstes auf die an Position sechs gesetzte Camila Osorio aus Kolumbien, die sich in Bogota ebenfalls wohlfühlt. Die 22-Jährige hatte das Turnier 2021 gewonnen, bevor Maria die Regentschaft übernahm.

Mit Laura Siegemund steht noch eine zweite erfahrene deutsche Spielerin in der Runde der letzten acht. Die ebenfalls 36-Jährige zeigte gegen die 23-jährige Britin Francesca Jones einmal mehr ihr großes Kämpferherz und gewann nach fast drei Stunden mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Auf Siegemund wartet nun die Nummer eins der Setzliste: die 25-jährige Tschechin Marie Bouzkova, die im Turnierverlauf noch ohne Satzverlust ist. Jule Niemeier war am Tag zuvor gegen die Spanierin Cristina Bucsa ausgeschieden.

Collins gewinnt binnen Stunden neuntes und zehntes Match in Serie

Beim weitaus prominenter besetzten WTA-500-Turnier in Charleston sorgt indes Danielle Collins weiter für Furore. Die 30 Jahre alte US-Amerikanerin, die zum Jahresende ihre Karriere beenden wird, hatte unlängst als ungesetzte Spielerin die Miami Open gewonnen und ist weiterhin nicht zu stoppen. Am Donnerstag (Ortszeit) gewann sie erst ihr regenbedingt verschobenes Drittrundenspiel gegen die an Nummer zwei gesetzte Ons Jabeur mit 6:3, 1:6, 6:3, ehe sie in der Night Session per 6:2, 6:2 gegen Landsfrau Sloane Stephens gleich noch das Viertelfinale erreichte. Dort bekommt sie es mit der Belgierin Elise Mertens zu tun.

Collins hat damit ihre letzten zehn Matches allesamt gewonnen, eine andere Serie riss gegen Jabeur: Zuvor hatte sie sogar 17 Sätze hintereinander für sich entschieden.