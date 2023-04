Maria im Eiltempo - Hanfmann und Otte kämpfen sich durch

Das ATP- sowie das WTA-Turnier in Madrid starten am Mittwoch mit vierfacher deutscher Beteiligung. Den Anfang machte Tatjana Maria, die klar weiterkam. Auch Yannick Hanfmann und Oscar Otte stehen in der nächsten Runde.

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Madrid ohne Probleme die zweite Runde erreicht. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau, die in der Vorwoche beim Heimspiel in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden war, bezwang am Mittwoch die in der Weltrangliste 201 Plätze schlechter klassierte Alexandra Eala (Philippinen) in 70 Minuten mit 6:1, 6:1.

In der zweiten Runde bekommt es Maria, die Anfang April in Bogota bereits einen Turniersieg auf Sand gefeiert hatte, mit der US-Amerikanerin Bernarda Pera zu tun. Jule Niemeier (Dortmund) hatte bereits am Dienstag ihre Auftakthürde gemeistert. Weiter ist dagegen Laura Siegemund (Metzingen), die in drei Sätzen (3:6), 6:3, 6:3) gegen Nadia Podoroska aus Argentinien gewann. Die Deutsche trifft in der nächsten Runde auf Petra Martic (Kroatien).

Hanfmann kämpft sich durch

Auch Yannick Hanfmann (Karlsruhe) hat beim ATP-Masters in Madrid die zweite Runde erreicht. Der 31-Jährige bezwang in seinem Auftaktmatch am Mittwoch den Peruaner Juan Pablo Varillas 6:4, 3:6, 6:3. Zuvor hatte sich Hanfmann, in der Weltrangliste auf Rang 108 notiert, über die Qualifikation in das Sandplatzturnier gespielt. In der zweiten Runde trifft er auf Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 15).

Neben Hanfmann kämpfte sich auch Oscar Otte in die nächste Runde. Er gewann gegen den Russen Pavel Kotov in drei Sätzen (6:3, 4:6, 6:4).

Aus deutscher Sicht außerdem am Start sind noch Alexander Zverev (Hamburg) und Jan-Lennard Struff (Warstein). Der an Position 13 gesetzte Zverev trifft eine Woche nach seinem Erstrundenaus in München in der zweiten Runde auf Roberto Carballes Baena (Spanien). Im Vorjahr war er erst im Finale am Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz gescheitert. Die beiden Grand-Slam-Rekordchampions Rafael Nadal und Novak Djokovic fehlen verletzungsbedingt.